Leipzig

Leipzig bekommt einen neuen kommunalen Wertstoffhof samt Schadstoffsammelstelle. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt vom Mittwochmorgen hervor. Vorgesehen für den neuen Standort ist demnach ein Gelände im Wasserturmweg 5 in Großzschocher, welches 2020 von der Stadtreinigung Leipzig gekauft wurde.

Die Abgabestelle soll ab 2024/25 entstehen. Neben dem angekündigten Werkstoffhof sind außerdem Stellflächen für die Flotte alternativ angetriebener Rest- und Biomüllfahrzeuge inklusive der zugehörigen Infrastruktur für E-Mobilität und Wasserstoffantrieb geplant. Auch eine Werkstatt soll entstehen. Der Stadtrat muss über die Vorlage der Stadtreinigung noch abschließend entscheiden.

Eine Million Euro Planungskosten

„Stetig wachsende Einwohner- und Besucherzahlen führen auch zu einer stärkeren Nutzung des öffentlichen Raumes, die auch einhergehen mit steigenden illegalen Abfallmengen. Auf diese wachsenden Anforderungen reagiert die Stadtreinigung Leipzig mit dem Ausbau des zweiten zentralen Betriebsstandortes, um auch in Zukunft die hoheitlichen Aufgaben in guter Qualität erfüllen zu können“, wird Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) zitiert. Für die Planung der Anlage bis zur Vorlage des Baubeschlusses sind zunächst eine Million Euro vorgesehen, die durch den Investitionsplan der Stadtreinigung für das Jahr 2022 gedeckt werden soll.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leipzig verfügt derzeit über 15 Wertstoffhöfe. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Messestadt dürfen dort unter anderem Sperrmüll kostenlos entsorgen, also „aus privaten Haushalten stammende, gelegentlich anfallende Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, die so groß und sperrig sind, dass sie auch nach zumutbarer Zerkleinerung nicht in einen genormten Restabfallbehälter passen“. Dazu gehören beispielsweise Möbel, Matratzen, Fahrräder und Hausrat. Auch Elektrogeräte wie Kühlschränke, Herde oder Fernseher können bei den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Die Abgabe von Gartenabfällen ist dagegen kostenpflichtig.

Von anzi