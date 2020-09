Neuer lebensrettender Test für Neugeborene am Leipziger Klinikum St. Georg entwickelt

Leipzig

Vater und Sohn Borte sind Mediziner aus Leidenschaft. Die beiden Leipziger sind nicht nur Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, sondern auch Experten für Immundefekte. So wundert es nicht, dass ihnen Kinder, die Immunschwächen haben, besonders am Herzen liegen. Prof. Michael Borte (67), ehemaliger Chef der Kinderklinik am Leipziger Klinikum St. Georg, ist jetzt Direktor des dortigen Immundefektzentrums. Sein Sohn Dr. Stephan Borte arbeitet am St. Georg als Chefarzt der Labormedizin und zugleich als Forschungskoordinator am Immundefektzentrum. Den Forscherdrang in Sachen Immundefekte bringt der 35-Jährige aus Schweden mit, dort hat er am Stockholmer Karolinska-Institut seine zweite Doktorarbeit über Immunologie geschrieben.

Schwerste Komplikationen bis zum frühen Tod

Drei Buchstaben treiben Vater und Sohn um: CID. Dahinter steht der Begriff Chronische Immundefizienz, der eine Störung des körpereigenen Immunsystems beschreibt. „Fehlt die angeborene Immunabwehr, kommt es zu extrem schweren Krankheitsbildern, wie beispielsweise der kongenitalen Neutropenie, bei der eine Unterart der weißen Blutkörperchen nicht gebildet wird. Betroffene Kinder können schwerste Komplikationen bekommen wie Blutvergiftungen, Lungenentzündungen, schwere bakterielle Hautinfektionen, die auch an inneren Organen auftreten können“, erklärt Michael Borte. „Wird diese Krankheit bei Neugeborenen nicht erkannt und behandelt, sterben die meisten Kinder im ersten Lebensjahr“, beschreibt Stephan Borte den Ernst der Lage. Gemeinsam mit dem Karolinska-Institut haben die Kollegen am St. Georg fünf Jahre geforscht und einen deutschland- und europaweit einmaligen Test für diesen speziellen Immundefekt entwickelt, der am Klinikum seit einem Dreivierteljahr zusätzlich zum regulären Neugeborenenscreening angeboten wird.

Mitteldeutsches Zentrum mit drei Standorten

Jetzt sind die Mediziner noch einen Schritt weiter. Seit August 2020 gibt es ein Mitteldeutsches CID-Zentrum mit drei Standorten: dem St.Georg-Klinikum in Leipzig, dem Universitätsklinikum der Messestadt und dem Dresdner Universitätsklinikum. Stolz zeigt Prof. Borte die offizielle Bestätigung durch die Gutachterkommission der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Immunologie. Einrichtungen, die als CID-Zentrum gekennzeichnet sind, haben sich einer internationalen Begutachtung zum erweiterten Neugeborenen-Screening in Deutschland unterzogen und erfüllen die geforderten Voraussetzungen an Diagnostik und Therapie von kombinierten Immundefekten.

Lebensrettende Stammzelltransplantation

Die Kooperation mit den Unikliniken ist dabei lebenswichtig. Warum, erklärt Stephan Borte: „Wir können diese angeborene Neutropenie komplett heilen. Dafür benötigen wir aber eine Stammzelltransplantation bei Kindern. Diese kann jedoch nicht am St. Georg, wohl aber an den beiden sächsischen Universitätskliniken durchgeführt werden.“ Daher war es den Medizinern des St. Georg wichtig, die Unikliniken in das Mitteldeutsche CID-Zentrum einzubinden, damit Diagnostik und Therapie gebündelt werden. Denn die Transplantation von Blutstammzellen spielt grundsätzlich bei der Behandlung schwerer angeborener Immundefekterkrankungen eine zentrale Rolle.

Drei Kinder, die am St. Georg bisher wegen diverser Immundefekte diagnostiziert und behandelt worden sind, konnten durch Stammzelltransplantationen am Leipziger Uniklinikum schon geheilt werden. Die Heilungschancen seien deshalb besonders hoch (immerhin rund 97 Prozent), weil Kinder die Stammzellen sehr gut annehmen, erklären die Ärzte. Dabei wird das kranke Abwehrsystem durch das gesunde des Spenders ersetzt.

Wenige Tropfen Blut aus der Ferse des Neugeborenen

Für das Screening werden dem Neugeborenen am zweiten oder dritten Lebenstag wenige Blutstropfen aus der Ferse entnommen und auf eine Filterpapierkarte getropft. Der Test ist für die Eltern kostenlos und wird wie die begleitende Pilotstudie zur kongenitalen Neutropenie am St. Georg aus eingeworbenen Forschungsgeldern bezahlt.

Bisher wurden am St. Georg rund 2500 Babys untersucht. Bei keinem fanden sich Hinweise auf die angeborene Neutropenie. Das sei auch nicht verwunderlich, so Stephan Borte, da dieser schwere kombinierte Gendefekt nur bei einem auf 50 000 Lebendgeborene zu finden ist. „Wir möchten zeigen, dass der Test funktioniert und im regulären Neugeborenenscreening eingesetzt werden kann“, erklärt sein Vater.

Auch in Corona-Zeiten andere Erkrankungen nicht vergessen

Das würde den betroffenen Kindern und ihren Eltern viel Leid ersparen – und dem Gesundheitssystem auch Kosten, da die kleinen Patienten ansonsten später aufwendig auf der Intensivstation behandelt werden müssten.„Auch in Corona-Zeiten dürfen wir nicht vergessen, dass es noch andere schwere Erkrankungen gibt“, unterstreicht der junge Chef der Labormedizin.

Das allgemeine Neugeborenenscreening mit einer Blutentnahme in den ersten Lebenstagen findet schon seit vielen Jahren statt. Dabei werden die allerjüngsten Erdenbürger mit Einverständnis der Eltern auf eine Reihe von Krankheiten wie Mukoviszidose, Phenylketonurie und seit einem Jahr auch auf schwere kombinierte Immundefekte, SCID genannt, untersucht.

Vater und Sohn forschen schon länger am Neugeborenenscreening

Das SCID-Screening, an dessen Entwicklung Vater und Sohn Borte ebenfalls maßgeblich beteiligt waren, erfasst indes nur Defekte bei den T-Abwehrzellen. „Wir waren sehr froh, dass dieses SCID-Screening zum 1. August 2019 durch den Gemeinsamen Bundesausschuss deutschlandweit in das erweiterte Neugeborenenscreening aufgenommen wurde“, sagt Michael Borte. Da es aber eine ganze Reihe von Immundefekten gibt, die andere Ursachen haben, will das St. Georg noch eins draufsetzen und mit dem beschriebenen neuen Test weitere herausfinden. Damit wird zusätzlich zu den T-Zellen die Funktion der neutrophilen Granulozyten bestimmt. Das sind weitere Immunzellen im Blut.

Neuer Immundefekt-Test kostet vier Euro

Das bisherige Neugeborenenscreening einschließlich des SCID-Tests koste die Krankenkassen alles in allem etwa 20 Euro, sagt Stephan Borte. Für den neuen Test kämen noch einmal etwa 4 Euro dazu. Für den Kinderarzt und Labormediziner ist das ein akzeptabler Preis, wenn man bedenke, was dadurch an Schmerzen und Kosten erspart bliebe. Aber ob auch dieser Test von den Kassen bezahlt wird, darüber muss noch der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA), das höchste Beschlussgremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, befinden.

350 Patienten aus Mitteldeutschland am Immundefektzentrum behandelt

Am Immundefektzentrum im St. Georg werden derzeit drei Patienten mit der seltenen angeborenen Neutropenie behandelt. Insgesamt betreut die Einrichtung 350 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Immundefekten aus ganz Mitteldeutschland. Alle seien in dieser Corona-Zeit besonders gefährdet, unterstreicht Michael Borte. Sein Sohn nickt. Beide wissen, dass noch viel zu tun ist. „Unser neuer Screeningtest auf eine angeborene Verminderung weißer Blutkörperchen ist weltweit ganz neu. Es wird ein weiter Weg sein, bis der GBA auch diesen deutschlandweit verpflichtend einführen wird, aber wir möchten diesen Weg gehen“, unterstreicht Michael Borte.

