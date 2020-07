Neues „AbenteuerDorf“ heißt Leipziger Familien willkommen

Leipzig

Ein hölzernes Eingangstor ist der Zugang. Bewacht wird das „ AbenteuerDorf“ von einem pinken Leoparden. Das könnte ein neues Paradies für Leipziger Familien mit Kindern werden. Der Städtische Eigenbetrieb Behindertenhilfe Leipzig (SEB) öffnet seinen Kids Campus in Anger-Crottendorf ab dem 24. Juli für die Öffentlichkeit – zunächst in den Sommermonaten sowie an den Wochenenden. „Wir haben uns dazu entschlossen, unser tolles Außengelände der Kita ’DschungelBande’ und des Hortes ’WeltEntdecker’ außerhalb der Betriebszeiten für Familien zu öffnen und somit einen Beitrag zur Aufwertung des Stadtquartiers zu leisten“, betont Peter Böhmer, Betriebsleiter des SEB.

Städtischer Eigenbetrieb investiert 11 Millionen Euro

Das „ AbenteuerDorf“ befindet sich auf dem aufwändig umgebauten und sanierten Gelände zwischen Friedrich-Dittes-Straße und Borsdorfer Straße. Der SEB hat auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Areal insgesamt 11 Millionen Euro in Gebäude und Freiflächen investiert, davon sind Fördermittel von gut 9 Millionen Euro geflossen (die LVZ berichtete). Neben der „DschungelBande“ (einer Komplex-Kita für 220 Kinder) und den „WeltEntdeckern“ (einem heilpädagogischen Hort für 220 Kinder) gehört auch ein „RegenwaldBistro“ sowie ein Veranstaltungsraum namens Buschtrommel zum Gelände in Anger-Crottendorf.

Im Herbst öffnet die „BuschTrommel“

Der Außenbereich umfasst 5500 Quadratmeter. Dort gibt es einen großen Rutschenturm, einen Kletterdschungel, Sandspielplätze mit Matschbereich, ein Entdecker-Labyrinth mit Tierspurenpfad, Fahrstrecken für mitgebrachte Laufräder und Roller, Schaukeln und einen kleinen Fußballplatz. Während der Spielplatzöffnungszeiten lädt das angeschlossene RegenwaldBistro mit großer Sonnenterrasse und einem Snackangebot zum Ausruhen ein. Dort gibt es frisch gebackenen Kuchen, Kaffee, Wraps und vieles mehr.

Zur Galerie Ab dem 24. Juli 2020 kann das „AbenteuerDorf“, ein großer neuer Spielplatz in Leipzig-Anger-Crottendorf, von Familien besucht werden.Es befindet sich auf dem Areal des aufwändig umgebauten und sanierten Geländes zwischen Borsdorfer Straße und Friedrich-Dittes-Straße.

„Für uns ist Gastronomie ein neues Geschäftsfeld. Deshalb probieren wir aus, was gewünscht wird“, sagt Böhmer. Zirka 60 Plätze stehen auf einer großzügigen Sonnenterrasse direkt auf dem Spielplatz bereit. „Unsere Bistro-Mannschaft für den Start steht und alle freuen sich auf zahlreiche Gäste. Wir suchen dennoch Verstärkung für unser Team“, erzählt Bistroleiter Sebastian Hundt. Darüber hinaus steht der Veranstaltungsraum „BuschTrommel“ zur Verfügung, der ab September/Oktober für private Feiern, Workshops und Seminare für ca. 60 Personen gebucht werden kann.

Familien übernehmen die Aufsicht

Das Areal wird durch eigenes Personal des SEB bewirtschaftet. Das ist schon allein aus Sicherheitsgründen notwendig. Es wird kein Eintritt verlangt, dennoch ist das „ AbenteuerDorf“ kein öffentlicher Spielplatz. „Es wird spezielle Öffnungszeiten für Familien geben, die in dieser Zeit die Aufsicht über ihre Sprösslinge übernehmen und sich an unsere Hausordnung halten müssen“, erklärt Böhmer. „Das teilöffentliche Konzept des Kids Campus ist in Leipzig bisher einzigartig. Fördermittel kommen so neben den Kita- und Hortkindern auch Leipziger Familien zu Gute“, ergänzt Sozialbürgermeister Thomas Fabian ( SPD).

Das „ AbenteuerDorf“ kann in den Sommermonaten montags bis freitags von 16.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr und an den Wochenenden von 10 Uhr bis ca. 20.30 Uhr besucht werden.

Von Mathias Orbeck