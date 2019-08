Die Innenstadt in Kinderhand, das ist die Vision des LVZ-Kinderfestivals am 24. und 25. August (11 bis 18 Uhr). So weit ist es zwar bei der zweiten Auflage der Veranstaltung noch nicht, aber mit Tanzwettbewerb, Segway-Parcours und gemeinsamem Basteln ist ein guter Anfang gemacht.