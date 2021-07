Leipzig

Sachsen führt zum 1. August das neue Bildungsticket für Schüler ein. Damit ändert sich auch das Angebot der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). LVZ.de hat die wichtigsten Fragen und Antworten zum Wechsel der Fahrkarten aufgelistet.

Müssen die bisherigen Schülertickets gekündigt werden?

Es kommt darauf an, welches Angebot die Schüler bisher genutzt haben. Die Schülermobilcard läuft offiziell zum 31. August aus und wird nicht mehr neu aufgelegt. Sie darf aber noch bis zum Ende der Sommerferien am 5. September benutzt werden, wie LVB-Sprecher Marc Backhaus mitteilte. Mit diesem Ticket dürfen Kinder an jedem Tag rund um die Uhr mit Bus, Bahn und S-Bahn in der Tarifzone 110 und einer weiteren frei gewählten und angrenzenden Tarifzone unterwegs sein.

Die günstigere Schülercard wird es auch in Zukunft geben. Sie ist nur montags bis samstags von 5 bis 18 Uhr gültig. In den Ferien darf sie nicht benutzt werden. Die Schülercard gilt vom ersten bis zum letzten Schultag eines Schuljahres und kostet 146 Euro. Wer auf das Bildungsticket mit seinem größeren Leistungsumfang, es ist für Leipziger Schüler im gesamten MDV-Gebiet in Sachen nutzbar, umschwenken möchte, muss die Schülercard zuvor kündigen. In diesen Tarifzonen dürfen Leipziger Kinder und Jugendliche mit dem Bildungsticket fahren: 110, 121-129, 131-134, 141-147, 151-156, 162-168.

Wann kann ich das Bildungsticket in Leipzig kaufen?

Das Bildungsticket kann ab sofort erworben werden. Es wird in Servicecentern der LVB angeboten oder lässt sich online bequem von zu Hause kaufen. (https://abo.l.de/) Die Kunden können ihren Startmonat frei wählen. Die Fahrkarte lässt sich erstmals für den August buchen und gilt dann zwölf Monate. Die Zahlung erfolgt monatlich und kostet 15 Euro, insgesamt also 180 Euro für ein Jahr.

Benötige ich eine neue Plastikfahrkarte?

„Nein, das ist nicht notwendig“, sagt LVB-Sprecher Backhaus. Das Bildungsticket wird auf die bisherige Fahrkarte elektronisch gebucht. Wichtig: Die Fahrkarten sind nur in Verbindung mit einem gültigen Schülerausweis gültig. In den ersten Tagen des neuen Schuljahrs reagieren die Kontrolleure noch kulant, so Backhaus. Schüler sollten sich aber schnellstmöglich mit Beginn des neuen Schuljahrs einen Stempel im Schulsekretariat abholen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie werden die Kunden informiert?

Die LVB verschicken in diesen Tagen Tausende Info-Briefe an ihre jungen Kunden. Darin wird der Wechsel zum Bildungsticket noch einmal genau erklärt. Backhaus rät mit dem Abschluss nicht zu lange zu warten. So lassen sich lange Schlangen und Wartezeiten an den LVB-Shops wie in den vergangenen Jahren zu Schuljahresbeginn vermeiden.

Von Matthias Roth