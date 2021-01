Leipzig

Sein Name ist in der Buchstadt Leipzig gar nicht so bekannt. Dabei hat Otto Spamer (1820–1886), dessen Verlag zu den größten des Deutschen Kaiserreichs zählte, einst ein Millionenpublikum erreicht. Sein Markenzeichen: Er verstand es, mit seinen Büchern den wachsenden Wissensdurst der Bevölkerung zu stillen und hat vor allem für Kinder und Jugendliche mit leicht verständlichen Texten und vielen Abbildungen moderne Sachbücher herausgebracht. Otto Spamer wurde 1820 in Darmstadt geboren und gründete seinen Verlag 1847 in Leipzig. An ihn erinnert heute im Stadtbild „ Spamers Hof“ in der Littstraße im Graphischen Viertel.

Hauseigene Xylographie ist Markenzeichen

Porträt Otto Spamer (1820-1886) Quelle: Sax-Verlag/Stadtgeschichtliches Museum

Das Besondere: Der Verlag druckt seine Bücher selbst und lässt die Holzdrucke in der hauseigenen Xylographie herstellen. Die Holzblöcke dafür liefert die eigene Tischlerei. Das war sehr aufwändig. Illustrationen, die ein Markenzeichen der Verlages waren, tauchten deshalb in verschiedenen Titeln auf, um die Kosten zu minimieren. Schon allein durch die vielen Illustrationen hob sich der Verlag von den Konkurrenten auf dem Buchmarkt ab. Die Anfertigung detaillierter Holzstiche verlangte geschulte Holzstecher. Von Mitte der 1860er-Jahre gelingen Spamer auch Farbdrucke von Xylographien.

„ Bücherfabrik “ erzählt die Verlagsgeschichte

„Die Bücherfabrik“ heißt das nun im Sax-Verlag erschienene Buch, in dem die Geschichte des Otto Spamer Verlages aufgearbeitet wird. Patricia F. Blume und Wiebke Helm sind die Herausgeber. Das Buch ist parallel zu einer gemeinsam mit Studenten der Buchwissenschaft der Leipziger Universität entwickelten Ausstellung entstanden, welche das Schulmuseum dem Leipziger Verleger im Jahr der Industriekultur 2020 widmet. Die wurde inzwischen bis Mitte Januar verlängert, obgleich das Museum derzeit geschlossen ist.

Eine erstaunliche Themenvielfalt

Angeboten wird in der Publikation eine umfassende Chronik eines Leipziger Verlages, der in seinen Sachbuchwelten eine erstaunliche Themenvielfalt rund um Technik, Wissenschaft, Entdeckungen in fremden Ländern und Erfindungen anbot und für die industrielle Buchkultur des 19. Jahrhunderts steht. Wer wollte, konnte hier etwas über Tiefessetaucher und Himmelsforscher erfahren, aber auch über Lieschens kleine Welt, Beschäftigungsideen für Knaben und Mädchen sowie Backanleitungen. Da sind viele damals beliebte Reihen entstanden. Spamer, der unter einem Pseudonym auch als Autor arbeitete, hat ebenfalls für Erwachsene geschrieben. Er hat Ratgeberbücher herausgebracht und auch Fachbücher und Lexika.

Das Büro des Verlegers in der Nürnberger Straße 59 in Leipzig. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum/Sax-Verlag

Das Buch „Die Bücherfabrik. Geschichte des Leipziger Otto Spamer Verlages“ aus dem Sax-Verlag kostet 23 Euro.

Die „Entdeckungsreisen"-Serie aus 1890er-Jahren erschien im Spamer-Verlag.

Von Mathias Orbeck