Leipzig

Von der Arndtstraße bis Zum Apelstein – in Leipzig finden sich viele Spuren der Völkerschlacht. Darunter auch in Straßennamen, die eine Form des Stadtgedächtnisses für historische Ereignisse sind. Von derzeit 3033 Straßen und Plätzen (Stand. Frühjahr 2021) gibt es etwa 85, deren Namen auf die Napoleonischen Kriege, die Völkerschlacht sowie das 1913 eingeweihte Völkerschlachtdenkmal zurückgehen. Einzelne Namen, etwa Ernst Moritz Arndt, sind auch im Stadtrat – im Zuge von Forderungen nach Neubewertung von Rassismus und Kolonialismus – kontrovers diskutiert worden. Eine Umbenennung wurde aber abgelehnt. Der Stadtrat einigte sich, auf einer Erläuterungstafel kritisch auf das Wirken des Namensgebers hinzuweisen (die LVZ berichtete). Steffen Held und Reinhard Münch haben den Straßennamen ein Büchlein gewidmet. „Auf den Spuren der Völkerschlacht“ heißt es.

Basis ist eine Serie in der LVZ, die Held einst verfasste. Zunächst wird kurz eingeführt, was bei der Völkerschlacht 1813 eigentlich passierte. Zu jeder Straße gibt es eine kurze Erläuterung, wie es zu dem Namen kam und was dieser bedeutet. Erinnert wird aber auch an kontroverse Debatten. Viele Namen waren schon damals umstritten. Ein Beispiel ist die Straße des 18. Oktober, welche an den Tag des Sieges der verbündeten Staaten über die Armee Napoleons erinnert. 20 Vorschläge gab es damals für die Straße, die vom Zentrum-Südost nach Probstheida zum Völkerschlachtdenkmal führt.

Karl Fürst zu Schwarzenberg ist der Sieger von Leipzig. Er führte die österreichische Armee an, die das Hauptkontingent der Verbündeten stellte. Nach ihm ist in Meusdorf ein Weg benannt. Quelle: Archiv Steffen Held

Spitzenreiter sind Meusdorf und Probstheida

Die meisten Straßenbenennungen erfolgten übrigens während des Kaiserreichs (1871–1918) und dienten vordergründig der Vergewisserung nationaler Identität. Am häufigsten kommen Völkerschlacht-Straßennamen in Meusdorf und Probstheida vor. In der zwischen 1933 und 1936 entstandenen Klein-Siedlung Meusdorf wurde damals von 29 Straßen fast die Hälfte nach Militärs der verbündeten Armeen benannt, darunter auch nach russischen Generälen. Während der Sowjetischen Besatzungszeit erhielten die nach den berühmten preußischen Armeeführern und Militärtaktikern Blücher, Yorck und Clausewitz benannten Straßen und Plätze für einige Jahre die Namen bekannter Sozialdemokraten und Funktionäre der freien Gewerkschaften. Allerdings blieben Blücher und Yorck durch Umbenennungen von Straßen in Möckern erhalten. Ein interessanter Blick zurück – nicht nur für Historiker!

Das Buch ist im Engelsdorfer Verlag erschienen und kostet 13,80 Euro.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Mathias Orbeck