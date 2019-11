Neues Buch: Das sind Leipzigs historische Frauen

Leipzig

Was für großartige Frauen, welch berührende und bewegende Biografien! Das dachte sich die Journalistin und Autorin Eva-Maria Bast schon, als sie im Zuge ihrer Arbeit an dem Bestseller „Leipziger Geheimnisse“ immer wieder auf spannende Leipzigerinnen aus der Vergangenheit stieß. „Schon damals hatte ich die Idee, ein Buch über Leipzigs historische Frauen zu schreiben“, erzählt sie. Gedacht getan: Das Buch „Leipziger Frauen – Historische Lebensbilder aus der Bürgerstadt“ erschien nun Ende Oktober.

Frauen aus verschiedenen Jahrhunderten

Die Autorin porträtiert in diesem ihrem zweiten Buch über Leipzig verschiedene Frauen aus unterschiedlichen Jahrhunderten, die alle eins gemeinsam haben: Ihre Schicksale waren eng mit der Geschichte der Bürgerstadt verbunden. In ihren Biografien gab es Brüche, ihr Leben war zeitweise hart, manch eine stand mehr als einmal am Abgrund. Doch sie alle richteten sich wieder auf und gingen ihren Weg weiter. Und ihrer aller Leben waren, wie könnte es anders sein, stark geprägt von der Zeit, in der diese Frauen lebten.

Cover des neuesten Buches von Eva-Maria Bast. Quelle: Eva-Maria Bast

Der Seiltanz der Clara Schumann

Anna Magdalena Bach zum Beispiel musste ihre Sangeskarriere nicht wegen Haushaltspflichten, Kindererziehung oder aus Zeitmangel aufgeben, sondern weil Frauen in Kirchen gar nicht solistisch singen durften. Clara Schumann tanzte einen Seiltanz „zwischen Rücksichtnahme auf ihren Mann, Fürsorge für die Familie und dem Wunsch, ihrer eigenen [musikalischen] unglaublichen Begabung nachzugehen“, schreibt Eva-Maria Bast in ihrem Beitrag. Sie war es, die mit ihrem musikalischen Talent und Erfolg die Familie durchbrachte. Dass sie bekannter war als er, dass er in ihrem Schatten stand, setzte ihrem Mann Robert schwer zu.

Auch die wissensdurstige Näherin Ernestine Christine Reiske handelte und lebte für ihre Zeit ungewöhnlich selbstbestimmt und selbstbewusst. Und Apollonia von Wiedebach wurde zur ersten „Finanzministerin“ Sachsens. Dann ist da die Leipzigerin Ruth Pfau, der „Engel von Pakistan“, die ein Lepra-Programm für ganz Pakistan aufgesetzt und mehr als 50 000 Menschen geheilt hat. Nach ihrem Tod erhielt die Ärztin in Karachi ein Staatsbegräbnis.

„Bemerkenswerte Lebensläufe“

Zu all diesen und noch viel mehr Frauen hat Eva-Maria Bast Leipzigerinnen der Gegenwart interviewt, Expertinnen, die sich intensiv mit den historischen Frauen befasst haben. Sie transportieren ihre Faszination für die Frauen der Vergangenheit ins Jetzt und bilden so eine Brücke über die Jahrhunderte hinweg. „Es sind bemerkenswerte Lebensläufe, die die Autorin in diesem Buch darstellt: Lebensläufe von Leipziger Frauen, die ihren Weg gemacht haben“, schreibt Leipzigs LVZ-Lokalchef Björn Meine in seinem Vorwort. „Geschichten, die Mut machen, nie den Kopf in den Sand zu stecken, sich nicht unterkriegen zu lassen von ungerechten Regeln oder gesellschaftlichen Konventionen. Von den Damen in diesem Buch können wir alle etwas lernen. Frauen – und Männer.“

Autorin Eva-Maria Bast. Quelle: privat

