Leipzig

Nach Grünau-Süd fuhr die erste Straßenbahn im April 1979. Doch das gesamte Neubaugebiet, Paunsdorf und weitere Viertel mussten angeschlossen werden. Deshalb wuchs das Straßenbahnnetz Leipzigs in den 1980er-Jahren auf eine Länge von 162,8 Kilometern an. 1980 waren es noch 152 Kilometer. Das war für die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) alles andere als einfach. Denn auch viele ihrer Bautrupps waren nach Berlin abkommandiert. In Leipzig wurden damals einige Linien auf Tatra-Großzugbetrieb umgestellt, um trotz Personalmangels die notwendigen Transporte gewährleisten zu können. Wer damals zur Arbeit musste, fuhr Straßenbahn – das war das Verkehrsmittel Nummer eins. Davon erzählt das neue Buch „Die Leipziger Straßenbahn“, das im Sutton-Verlag erschienen ist.

Zur Galerie Der Verein AG „Historische Nahverkehrsmittel Leipzig“ hat erneut sein Archiv geöffnet. um die in den 1980er-Jahren eingesetzten Fahrzeuge zu zeigen. Zu sehen sind die Aufnahmen in einem neuen Buch, das im Sutton-Verlag erschienen ist.

Der Verein AG „Historische Nahverkehrsmittel Leipzig“ hat erneut sein Archiv geöffnet, um die damals eingesetzten Fahrzeuge zu zeigen. Das dürfte nicht nur für eingefleischte Straßenbahn-Fans interessant sein. Beim Anschauen vieler der rund 200 bislang zumeist unveröffentlichten Aufnahmen werden unweigerlich bei älteren Leipzigerinnen und Leipzigern viele Erinnerungen wach. Und beim Durchblättern fragen sich viele, wo lang fuhr die genannte Linie damals eigentlich, die längst eingestellt ist?

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Liniennetz hat sich seit 1990 erneut geändert – ebenso wie viele Straßennamen. Zwei Liniennetzpläne von Anfang und Ende der 1980er-Jahre machen die Entwicklung deutlich. Es war die große Zeit der Tatras. Fotos zeigen auch, wie diese mit dem Zug nach Leipzig–Heiterblick angeliefert wurden. Ein Triebwagen kam beispielsweise direkt von der Maschinenbaumesse in Brno.

Das waren noch Zeiten: Fahrscheine zum Entlochen. Der Fahrgast musste diese in einem Entwerter stecken. Das Entwertersystem wurde 1976 eingeführt. Der Einzelfahrpreis für Erwachsene betrug 20 Pfennige, Kinder zahlten 10 Pfennige pro Fahrt. Quelle: AG Historische Nahverkehrsmittel Leipzig / Sutton Verlag

Abschied vom Pullman-Wagen

Die Leipziger waren übrigens geübt, Kinderwagen in die Bahnen zu heben und halfen sich dabei gegenseitig. Damals waren die Fahrzeuge keineswegs leicht und barrierefrei zu erklimmen. Das Buch bietet auch Einblicke in die Arbeit in den Betriebshöfen sowie Bilder von Sonderlinien, die zu Sportfesten, Kirchentagen oder während der Leipziger Messe eingesetzt worden waren. Interessant ist natürlich, wie der Wagenpark sich veränderte – auf dem Netz waren viele ältere Fahrzeuge wie der Pullman- und Gotha-Triebwagen unterwegs. Doch 1987 hieß es, endgültig Abschied vom Pullman-Wagen zu nehmen, der 62 Jahre lang das Leipziger Stadtbild prägte. Aus diesen Anlass gab es etliche Sonderfahrten – darunter auf den Neubaustrecken nach Miltitz sowie Lausen. Zwei Jahre später wurden dann auch die „Gothaer“ verabschiedet. Ausgediente Bahnen wurden früher übrigens jahrzehntelang in der Schuttgrube von Lützschena durch Abbrennen „verschrottet“.

Das Buch „Die Leipziger Straßenbahn“ kostet 19,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich.

Von Mathias Orbeck