Leipzig

Die Straßenzüge Am Elsterwehr/ Mainzer Straße (Zentrum West) sowie der östlich der Könneritzstraße gelegene Abschnitt der Industriestraße ( Schleußig) in Leipzig können ab Montag nur noch von Radfahrern und Anwohner-Fahrzeugen befahren werden. Die beiden Straßen seien zu Fahrradstraßen erklärt worden, um den Radverkehr attraktiver zu machen, hieß es von Seiten der Stadt Leipzig am Donnerstag.

Radfahrer dürfen demnach in den gekennzeichneten Bereichen jederzeit nebeneinander fahren, die Gehwege bleiben weiterhin Fußgängern und radfahrenden Kindern unter acht Jahren vorbehalten. Die Beschilderungsarbeiten sollen zwei Tage in Anspruch nehmen. Der Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Christoph Waack, begrüßte die Aktion: „Durch die Einrichtung von Fahrradstraßen lässt sich die Sicherheit und der Komfort des Radverkehrs in unserer Stadt weiter steigern.“

Von liko