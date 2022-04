Leipzig

Thomas Brandenburg tritt über eine Holzbrettbrücke aus der Turbinenhalle, es fällt leichter Schnee auf die Kraftwerksbaustelle, kalt weht der Wind - bestes Heizwetter. Künftig sollen viele Leipziger Wohnungen an solchen Tagen von hier aus warm werden, mit Wasser aus dem Speicher des neuen Gaskraftwerks, auf den Brandenburg jetzt zugeht. 1500 Megawatt Energie oder 43.000 Kubikmeter Wasser kann der Zylinder-Turm in seinem Inneren speichern. Um sich vorzustellen, was das bedeutet, muss man wohl Ingenieurin sein oder Thermodynamiker. Schon eher in den Kopf geht das: Das per Gas erhitzte Wasser soll helfen, Leipzig unabhängiger zu machen von dem per Kohle erhitztem Wasser aus dem Kraftwerk Lippendorf. Aber schwierig bleibt es auch dann, man merkt es daran, dass Brandenburg, Projektleiter der Stadtwerke Leipzig für den Bau des neuen Gaskraftwerks, seine Worte jetzt vorsichtiger wägt, als bei anderen Themen. „Das Kraftwerk kann“, sagt er also, „einen signifikanten Beitrag zur Flexibilisierung unserer Energieträger zugunsten von Wind und Sonne leisten.“

Gas verbrennen statt Kohle, den einen fossilen Energieträger statt des anderen - diese Rechnung war klimapolitisch schon umstritten, als die Stadt Leipzig sich für den Bau des neuen Heizkraftwerks im Leipziger Süden entschieden hatte. Im Sommer nun soll das Kraftwerk in Betrieb gehen. Seit Putin Krieg in der Ukraine führt und Deutschland unabhängig werden will von russischen Gasimporten, gibt es eine neue Frage: Woher kommt das Gas, das im Kraftwerk verbrannt werden soll? Und kommt es?

„Unsere Prognose war bis vor einigen Wochen noch sicher“

Thomas Brandenburg steckt die Hände in seine Hosentaschen, seufzt. Technisch wird er in seinem Kraftwerk über kurz oder lang alle Gase verfeuern können, die brennen: Erdgas, Biogas, Wasserstoff. Aber alle drei machen Probleme. Erdgas schon immer klimapolitisch und jetzt eben auch geopolitisch: Vor dem Krieg in der Ukraine kamen rund die Hälfte der deutschen Gasimporte aus Russland, die Bundesregierung versucht das gerade zu ändern. Zweitens Biogas - auch nicht klimaneutral, aber in dieser Hinsicht immerhin schon besser als das Gas aus dem Boden. Ausreichend verfügbar ist die Bio-Variante aber nicht. Und drittens schließlich, Wasserstoff, das große Versprechen einer klimaneutralen Zukunft. Aber: viel zu teuer und noch viel knapper als alles andere. Kurzum, so sagt es Thomas Brandenburg: „Bis vor einigen Wochen waren wir uns deutlich sicherer, wie wir die Zukunft prognostizieren.“

Bis vor einigen Wochen war es so: Man dachte, man würde die Zukunft direkt mit einbauen ins neue Leipziger Gaskraftwerk - und bis zu dieser Zukunft mit dem gut über die Runden kommen, was da ist. Alle Leitungen im zukünftigen Heizkraftwerk Süd werden so verschweißt, dass durch sie problemlos Wasserstoff fließen kann, sobald es genug davon gibt. „Das wird das erste Gaskraftwerk Deutschlands, dass komplett mit Wasserstoff betrieben werden kann“, sagt Brandenburg. Wird für die Produktion von Wasserstoff aus Strom und Wasser Ökostrom verwendet, so ist der Brennstoff klimaneutral. Noch allerdings ist das Verfahren energieintensiv und teuer. Es lohnt sich unter anderem erst dann, wenn sehr viel Ökostrom vorhanden ist. Wann das sein wird, weiß niemand genau. Den Prognosen nach, sagt Brandenburg, könnte es zwischen 2035 und 2040 so weit sein.

Lockere 13 Jahre also noch bis zur Leipziger Wasserstoff-Zukunft. Und bis dahin? Der allergrößte Anteil des in Deutschland benötigten Erdgases wird weiter aus dem Ausland geliefert werden - ganz egal, wie es um die Pläne der Bundesregierung steht, Deutschland unabhängig zu machen von russischen Importen und ganz egal, ob Russland demnächst von sich aus kein Gas mehr liefert. Es gibt aber auch noch zwei andere Gasquellen. Die eine liegt in der Altmark in Sachsen-Anhalt und war schon fast vergessen. Die andere liegt auf 260 Bauernhöfen in Sachsen und an sie sollte, finden manche, zu denken angefangen werden.

In der Altmark wird noch Erdgas gefördert

Es gab Zeiten, in denen war die Altmark unverzichtbar für die Energieversorgung in Deutschland, wenigstens für dessen östlichen Teil, der damals ein eigener Staat war. 35 Prozent des in der DDR benötigten Erdgases kamen in den 1980er Jahren aus dem Norden Sachsen-Anhalts. Dort liegt auf 2000 Quadratkilometern eine der größten Erdgaslagerstätten auf europäischen Festland. Heute sind 80 Prozent des Vorkommens ausgefördert, aber immer noch wird Gas aus dem Boden geholt: zuletzt 300 Millionen Kubikmeter im Jahr aus 125 Bohrlöchern. Ein Mini-Anteil, pro Jahr benötigt Deutschland etwa 90 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Aber bei Neptune Energy, dem Unternehmen, das das Gas in der Altmark fördert, ist man trotzdem stolz auf das eigene Zutun, in diesen Tagen besonders. „Die heimische Erdgasförderung leistet einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung des Landes“, sagt Stefan Brieske, Sprecher des Unternehmens. Man tue alles dafür, dem natürlichen Rückgang der Fördermenge entgegenzuwirken, mit technischen Verbesserungen an den Bohrlöchern etwa. „Jeder in Deutschland produzierte Kubikmeter Erdgas macht uns unabhängiger von Importen.“

Erdgasförderung in der Altmark Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert

Knapp sechs Prozent des deutschen Gasbedarfs können dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge aus heimischer Förderung gedeckt werden. Die Zahlen sind rückläufig. Auf den Erdgasfeldern in der Altmark wird, wie an den anderen Standorten in Deutschland, viele davon in Niedersachsen, wenige auch in Thüringen, vor allem zurückgebaut. Aber: Fragt man etwa die Verbundnetz Gas AG (VNG), den Großhändler aus Leipzig, woher das Gas im Speicher des Unternehmens komme, so wird stets auch die einheimische Förderung mit erwähnt, so klein sie auch ist. Und das Unternehmen erwähnt bei solchen Gelegenheiten auch einen anderen Gaslieferanten: Biogasanlagen. 38 eigene betreibt die VNG, die meisten solcher Anlagen in Deutschland besitzen aber Landwirte.

Auf dem Hof von Lars Hartung stehen 510 Kühe und eine Biogasanlage. In die füllt der Bauer den Mist, den seine Rinder machen und, zu einem deutlich kleineren Anteil, Mais. Für Hartungs Betrieb, die Agrargenossenschaft Agross in Großstolpen südlich von Leipzig ist das attraktiv: Für den Strom gibt es Geld, und anders als die Milch wird der sogar immer teurer. 260 Biogasanlagen stehen bei den sächsischen Landwirtschaftsbetrieben und die allermeisten Bauern speisen wie Hartung die aus dem Gas gewonnene Energie ins Stromnetz ein. Theoretisch geht es aber auch anders. Biogas kann zu reinem Methan verarbeitet werden - dem Stoff also, den Thomas Brandenburg rein technisch im Leipziger Gaskraftwerk verbrennen könnte. Wenige der Biogasanlagen in Deutschland arbeiten so: sie produzieren Methan direkt. Würden aber alle mehr als 9.000 Biogasanlagen in der Republik das so machen, also auch die, die bislang Strom erzeugen, dann könnte man mit dem Methangas Berechnungen des Fachverbandes Biogas zufolge schon heute 42 Prozent des Gases ersetzen, das Deutschland aktuell in Russland kauft.

Wer mehr Biogas will, braucht mehr Anbaufläche

42 Prozent - ein unheimlich verlockend klingendes Potential. Martin Maslaton ist Rechtsanwalt in Leipzig, Spezialist für Energierecht und stellvertretender Regionalsprecher des Fachverbandes Biogas in Sachsen. Er ist also qua Funktion unbedingt dafür, dass man dieses Potential zu heben versuchen sollte - aber er ist auch sehr skeptisch. Die Biogasanlagen, die gerade Strom erzeugten, fielen dann freilich in dieser Hinsicht aus. „Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, um die Importunabhängigkeit beim Erdgas durch Biogas stärker zu unterstützen“, sagt Maslaton. Es müssten mehr solcher Anlagen gebaut werden, in denen Biomethan direkt erzeugt werden könne. „Das ist aber auch eine gesellschaftliche Frage: Wollen wir Flächen bereit stellen für den Anbau von energetischen Stoffen?“ Zwar sei der Gülleanteil bei der Produktion von Erdgas gerade in Sachsen vergleichsweise hoch. Aber einen gewissen Pflanzenanteil braucht es immer. Lars Hartung etwa, der Bauer aus Großstolpen, nutzt 80 Hektar seiner 240 Hektar Feld, um Mais für die Biogasanlage anzupflanzen.

Für Thomas Brandenburg, den Leipziger Kraftwerksplaner, ist Biogas derzeit kein Thema. Kraftwerke wie das, das in Leipzig bald fertig ist, dürften den Stoff derzeit von Gesetzes wegen ohnehin nicht verbrennen, sagt er. Das Erdgas, das künftig die Turbinen im Heizkraftwerk Süd antreiben soll, haben die Stadtwerke längst gekauft - an der Energiebörse, bei Großhändlern wie der VNG. Woher es dann kommt, darüber entscheiden die Stadtwerke nicht mit. Und auch nicht darüber, ob es kommt.

Von Denise Peikert