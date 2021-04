Neues Hotel und Restaurant neben Leipziger Nikolaikirche

Leipzig

Mehr als fünf Jahre haben die Sanierungsarbeiten in der Grimmaischen Straße 19 gedauert. Vor wenigen Tagen öffnete das erste Geschäft im Erdgeschoss: betrieben von der Kosmetikmarke „Rituals“. Am Montag schließt nun noch eine Apotheke ihre Türen auf, teilte der Leipziger Architekt Anuschah Behzadi gegenüber der LVZ mit. Sein Büro Behzadi+Partner hatte den denkmalgerechten Umbau des kantigen DDR-Gebäudes gleich neben der Nikolaikirche in den vergangenen 18 Monaten geleitet.

68 Zimmer und Lounge auf dem Dach

In den Obergeschossen des Hauses solle im dritten Quartal 2021 ein Hotel den Betrieb aufnehmen, so der Architekt. „Es wird über 68 Zimmer mit jeweils zwei Betten verfügen.“ Im Staffelgeschoss auf dem Dach erhalte es eine Lounge mit tollem Ausblick auf den Nikolaikirchhof. Um das 1975 bis 1983 als Bezirksapotheke Leipzig errichtete Gebäude für einen Hotel-Betrieb nutzbar zu machen, hätten etliche Grundrisse verändert werden müssen. „Zum Beispiel liegt das Treppenhaus nun an einer ganz anderen Stelle. Es kam auch umfassende Sicherheits- und Lüftungstechnik für die Herberge hinzu.“

Glänzt wieder: Das Haus in der Grimmaischen Straße 19 mit seiner fast quadratischen Fassade wurde in den letzten fünf Jahren denkmalgerecht saniert und umgebaut. Quelle: Christian Modla

Wer das Hotel betreiben wird – dazu könne nur die in Nordamerika beheimatete Rumpf-Gruppe Auskunft geben. „Herr Karsten Rumpf war stets in alle Fragen bezüglich des Umbaus eingebunden und auch bei Details sehr interessiert“, erzählte Behzadi. Wegen der Komplettumplanung und entsprechender Abstimmungen mit Baubehörden und Denkmalschutz habe das Vorhaben länger gedauert als ursprünglich erwartet. „Unterm Strich ist die Grimmaische Straße 19 jetzt aber wieder ein Schmuckstück – und echtes Zeugnis für die Avantgarde in der DDR-Baukunst der 1970er Jahre.“

Großes Restaurant mit Galerie am Nikolaikirchhof

Der Cottaer Sandstein an der Fassade habe an vielen Stellen ausgebessert werden müssen. Bis heute hält sich in Leipzig die Erzählung, dass der Bau der Bezirksapotheke nur deshalb acht Jahre lang gedauert habe, weil das 1977 bis 1981 erschaffene Gewandhaus bei der Versorgung mit Cottaer Sandstein Vorrang genoss. Deshalb musste das schon vorher begonnene Projekt in der Grimmaischen Straße damals für lange Zeit ruhen.

Gegenüber der Nikolaikirche erhält das Gebäude ein großes mediterranes Restaurant. Dafür bleibt die Fassade im Erdgeschoss auf einer lichten Höhe von 3,50 Meter geöffnet. Quelle: Jens Rometsch

Die alten Fassadenprofile aus Aluminium sowie Glasscheiben wurden nun vollständig ausgetauscht, um umweltgerechte Wärmedämmwerte zu erzielen. Es seien jedoch millimetergenaue Nachbildungen der historischen Originale, so der Baumeister. „Für die Profile haben wir extra eine Fachfirma aus Bayern gewonnen, weil nur sie das so exakt umsetzen konnte.“ Das eigentliche Highlight für die Leipziger werde sicher ein großes mediterranes Restaurant, welches an der Front zur Nikolaikirche mit einer Galerie im Obergeschoss einzieht. Nach Abschluss der Arbeiten bleibe dort die Fassade auf einer lichten Höhe von 3,50 Metern geöffnet – als nur mit Glasflächen versehen. Dadurch könnten alle Restaurantgäste, auch die auf der Galerie, stets den Blick auf den Nikolaikirchhof genießen.

Behzadi beantwortete ebenfalls die Frage, was aus dem vier mal neun Meter großen Wandbild „Flora in der Waage“ geworden ist. Das Kunstwerk hatten Alexandra Müller-Jontschewa und Hans-Peter Müller extra für die „Löwen-Apotheke“ geschaffen. Leipzigs älteste Apotheke residierte von der Eröffnung 1983 bis zur Schließung des Gebäudes 2015 in der Grimmaischen Straße 19. Danach zog das Löwen-Team an seinen heutigen Standort im Brühl 52 um.

Das vier mal neun Meter große Wandbild „Flora in der Waage“ wird künftig nicht mehr den Apotheken-Standort in der Grimmaischen Straße schmücken, dafür aber schon bald im Selters Haus an der Nikolaistraße öffentlich sichtbar gemacht. Quelle: André Kempner

Die am Montag neu startende Apotheke in dem frisch sanierten Haus gehört zu einer Gesellschaft, die auch schon die „Stadt-Apotheke“ im Petersbogen sowie am Hit-Markt auf der Alten Messe betreibt, bestätigte der Architekt. „Um das große Wandbild angemessen sichtbar zu lassen, hätte der Platz durch den Umbau aber nicht gereicht“, sagte er. Deshalb sei das Kunstwerk vor dem Start der Arbeiten demontiert und eingelagert worden. „In etwa drei Monaten wird es im Hof vom Selters Haus in der Nikolaistraße 47-51 angebracht. Und zwar so, dass es Passanten jederzeit besichtigen können.“ Auch dieses historische Pelzhändler-Geschäftshaus gehöre zum Bestand der Rumpf-Gruppe in Leipzig.

