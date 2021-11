Neues Impfzentrum in der Arena Leipzig

Leipzig

In Leipzig öffnet eine zentral gelegene Impfstation. Das bestätigte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im Interview mit der Leipziger Volkzeitung. Als Standort ist die Arena im Waldstraßenviertel vorgesehen. Bisher befand sich ein Impfzentrum auf der Neuen Messe.

„Das Impfzentrum zu schließen, war ein Riesenfehler. Der Grund dafür war die Finanzierung, die der Bund nur noch bis zum 30. September sicherstellte. Alle wussten aber, dass die Auffrischimpfungen auf uns zukommen. Deshalb wollen wir noch in dieser Woche als zusätzliches Angebot ein Impfzentrum in der Arena öffnen. Das ist dann auch zentraler als die Neue Messe gelegen und gut erreichbar“, erklärte Jung. Daneben würden aber die mobilen Impfstellen, mit denen wir vor Ort in den Stadtteilen präsent sind, um Fahrt aufzunehmen, weiter benötigt.

Wann in der Arena die ersten Impfungen gesetzt werden ist noch nicht klar und soll sich im Laufe des Dienstags entscheiden. Vorgesehen ist der 1. Dezember.

Philipp Franke, Geschäftsführer der Arena-Betreibergesellschaft ZSL, dämpfte aber überhöhte Erwartungen. „Alles hängt von den zur Verfügung gestellten Ressourcen ab“, sagte er auf LVZ-Anfrage. In der Arena werde im Foyer eine „ständige Impfanlaufstelle“ entstehen. Zunächst soll ein Team, zu dem auch zwei Ärzte gehören, mit der Arbeit beginnen.

Philipp Franke (Geschäftsführer Arena Leipzig) . Quelle: Christian Modla

Später werden die Kapazitäten laut Franke weiter hoch gefahren. Wann und in welchem Umfang werde derzeit noch mit dem Freistaat verhandelt. Keineswegs entstehe aber ein kompletter Ersatz für das bisherige Impfzentrum auf der Neuen Messe.

Kostenlose Parkplätze

Franke verwies aber auf die gute Anbindung der Arena. Sie sei leicht mit der Straßenbahn und dem Fahrrad erreichbar. Autofahrer dürfen die Parkplätze vor der Halle für eine Impfung kostenlos nutzen.

Nicht nur in Leipzig laufen die Abstimmungen für mehr Impfungen. Statt bislang 30 mobiler Teams sollen zeitnah über feste 40 Standorte in Regie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) versorgt werden. Teilweise seien diese bereits in Betrieb oder von den Landkreisen bekanntgegeben worden. Am Mittwoch öffnet in Dresden wieder ein großes Impfzentrum in der Messe – dort können die mobilen Teams täglich 1000 Menschen impfen.

In Leipzig ließen sich in der vergangenen Woche 32.785 Menschen gegen Corona schützen, teilte Stadtsprecher Mathias Hasberg mit. Das waren rund 14.700 Personen mehr als in der Woche davor. Vor einem Monat – also in der letzten Oktober-Woche – betrug die Zahl der Impfungen in Leipzig hingegen nur 3824.

Anstieg auf Arztpraxen zurückzuführen

Der jüngste Anstieg ist vor allem auf die Arztpraxen zurückzuführen. Sachsenweit beteiligen sich jetzt mehr als 2000 Praxen an den Immunisierungen, sagte Simone Pflug von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS). Das sei ein Anstieg um über 200. „Viele bieten zudem mehr Termine an – teils auch am Sonnabend.“ Jedoch erhielten die niedergelassenen Ärzte oftmals noch immer nicht die vollständigen Mengen an Biontech-Dosen geliefert, die sie bestellt haben. Grund dafür seien Rationierungen durch den Bund.

In Leipzig konnten in der letzten Woche allein die Praxen 24.350 Bürgerinnen und Bürger impfen – doppelt so viel wie in der Woche davor. Die bislang vier mobilen Teams in der Messestadt sorgten gleichzeitig für weitere 8435 Impfungen. Auch das war ein deutlicher Anstieg. Dennoch bildeten sich an ihren Einsatzorten riesige Schlangen mit oftmals stundenlangen Wartezeiten.

DRK plant Buchungsportal

Um solche Schlangen überflüssig zu machen, will das sächsische DRK in Kürze sein Buchungsportal für Impftermine aus dem Frühjahr reaktivieren. „Die Testläufe sind schon gestartet“, so Sprecher Kai Kranich. „Wir mussten aber noch einige Neuerungen einpflegen, weil es jetzt viel mehr Standorte für die mobilen Teams gibt.“ Das Sozialministerium arbeitet bereits an einer weiteren Ausbaustufe des Impfangebotes jenseits der Arztpraxen, ist hinter den Kulissen zu hören. Aktuell gebe es dafür zu wenig medizinisches Fachpersonal – für dessen Rekrutierung ist die KVS zuständig.

Von Matthias Roth/Klaus Staeubert/Jens Rometsch