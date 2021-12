Leipzig

Für das Team um Projektleiter Thomas Brandenburg war dieser Dienstag fast schon wie Weihnachten. Zumindest traf ein „großes Geschenk aus dem hohen Norden“ in der Nacht pünktlich auf der Baustelle für Leipzigs neues Heizkraftwerk ein. „Auf einem Schwerlasttransporter haben wir das erste Gasturbinen-Package erhalten“, berichtete er auf der Baustelle an der Bornaischen Straße. Dass es beim Inhalt der Fracht um nachhaltige Energie ging, war groß auf ihrer Plane zu lesen. „Sustainable energy for the city of Leipzig“ stand dort – neben der Wasserstoff-Formel H2. Das riesige Paket wird an diesem Mittwoch per Kran auf einen Schwerlastwagen gehoben und dann in die Turbinenhalle zur Montage bugsiert.

Turbinen-Paket kommt am Mittwoch in die Halle

Mit Ausnahme des 60 Meter hohen Wärmespeichers sind nun schon alle Gebäude für das „sauberste Gaskraftwerk der Welt“ im Rohbau fertig, freute sich Brandenburg. Das gelte auch für das Herzstück – die Turbinenhalle, welche 2022 nur noch eine Fassadenverkleidung aus Terrakotta-Platten und Klinkern erhalten wird. Das erste Gasturbinen-Paket ging vergangenen Freitag in einem Siemens-Energy-Werk im schwedischen Finspong auf die Reise. Im Hafen von Trelleborg rollte der überbreite Tieflader auf eine Fähre nach Rostock. „Das zweite Package folgt dann im Februar auf demselben Weg.“

Nachhaltige Energie für die Stadt Leipzig verspricht das erste Gasturbinen-Paket vom Hersteller Siemens auf seiner Plane. Am Dienstag traf der Schwertransport aus einem Werk in Schweden auf der Baustelle an der Bornaischen Straße ein. Quelle: Stadtwerke Leipzig

Jede der beiden Gasturbinen verfügt über 62 Megawatt elektrischer sowie 81,5 Megawatt thermischer Leistung, hatten die Leipziger Stadtwerke zum Richtfest für ihr 180-Millionen-Euro-Vorhaben im September mitgeteilt. Manfred Sieger von Siemens Energy verriet bei der Gelegenheit, dass die Turbinen vom Typ SGT 800 nicht nur die neuesten und saubersten im Portfolio des Herstellers sind, sondern auch schon erfolgreich mit grünem Wasserstoff getestet wurden. „Die machen ordentlich Feuer“, versprach er.

Außerdem traf an diesem Montag der erste Generator für die Stromerzeugung ein, erläuterte Brandenburg. Dieses Gerät habe es nicht ganz so weit gehabt, kam aus einem Siemens-Energy-Werk in Erfurt. „Ebenfalls schon montiert wurden die Hochspannungstransformatoren. Die kommen aus Dresden. Man sieht also, dass wir hier in erheblichem Umfang aus regionaler Wertschöpfung beliefert werden“, so der Ingenieur. „Unterm Strich steht jetzt die erste der beiden Linien in der Turbinenhalle komplett an Ort und Stelle. Obendrein hat der TÜV am Dienstag den ganzen Heißwasserteil im Kraftwerk erfolgreich technisch abgenommen.“

Wärmespeicher hat 25 von 60 Metern erreicht

Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen müssten sich sämtliche Beschäftigten auf der Baustelle regelmäßig einem PCR-Test unterziehen. Obwohl dabei einige Infektionen entdeckt wurden, habe die Terminkette bei den Arbeiten bislang nicht gelitten. „Wir liegen im Gegenteil so gut im Zeitplan, dass die Firmen über Weihnachten und Neujahr allen Kollegen Urlaub geben können. Am 3. Januar geht es dann mit Vollgas weiter.“

Gleiches gelte für den Bau des Wärmespeichers, der Ende Februar seine geplante Höhe von 60 Metern erreichen soll. „Aktuell sind es 25 Meter.“ Weil der Speicher in einer Spiralbauweise errichtet wird, sei das oberste Stück des Turmes schon fertig. Unten am Sockel komme bald noch eine zweite Zone dazu, wobei der Speicher immer weiter in die Höhe gedreht wird.

Neue Vereinbarung mit Lippendorf geschlossen

Brandenburg sagte, er sei sich sicher, dass das Kraftwerk im Sommer 2022 in Betrieb gesetzt werden kann. Im nächsten Winter würde es dann bereits besonders umweltschonend Fernwärme und Strom für Leipzig liefern – vorläufig allerdings noch aus Erdgas. Sobald das wirtschaftlich möglich ist, wollen die Stadtwerke die neuen Anlagen mit Wasserstoff CO2-neu­tral betreiben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unabhängig von der Fertigstellung des neuen Gaskraftwerkes in Lößnig versicherte Unternehmenssprecher Frank Viereckl, dass die Versorgungssicherheit für Leipzig in jedem Fall gewährleistet werde. Dafür hätten die Stadtwerke mit den Betreibern des Braunkohlekraftwerks Lippendorf vereinbart, dass noch bis ins Jahr 2025 Fernwärme aus Lippendorf bezogen werden kann, jedoch in geringerem Lieferumfang als bisher.

Von Jens Rometsch