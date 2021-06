Leipzig

Die Villa Hasenholz mit ihrem Biergarten fehlt ebenso wenig wie der Alfred-Kunze-Sportpark, die Georg-Schwarz-Straße als Magistrale des Viertels sowie der Park am Wasserschloss. Vielfalt und Gegensätze bestimmen den Leipziger Stadtteil Leutzsch, der sich im 19. und 20. Jahrhundert zum Industriegebiet entwickelte, in dem prachtvolle Villen der Unternehmer und Arbeiterwohnungen nebeneinander existieren. Der Leipziger Lehmstedt-Verlag schickt mit einem neuen Büchlein Interessierte auf Tour durch Leutzsch, die an der Magistrale mit dem historischen Ortskern um Kirche und Rathaus beginnt. 48 markante Punkte können bei dem Spaziergang erkundet werden. Sabine Knopf hat kurze Texte über Leutzsch geschrieben – das 1285 erstmal als „Luzsh“ erwähnt wurde, die Route ist auf einer Karte markiert.

Das Rathaus Leutzsch heute. Quelle: Lehmstedt-Verlag

Etwa um 1880 erreichte die industrielle Revolution das nordwestlich des Leipziger Stadtzentrums gelegene Leutzsch. Landbesitzer veräußerten ihren Boden für Wohnhäuser und Fabriken. Die Preise waren niedrig. So konnten sich größere Firmen wie Eisengießereien, maschinen- und metallverarbeitende Betriebe, eine Wurstfabrik, eine lichttechnische Spezialfabrik und vieles mehr ansiedeln. Entlang der Eisenbahnstrecke Leipzig-Zeitz hatten die Firmen auch Gleisanschlüsse. Und es gab reichlich Platz für die prächtigen Villen der Unternehmer, die noch heute das Gesicht des Viertels prägen. Durch Industrielle und Kaufleute zählte Leutzsch, das 1922 nach Leipzig eingemeindet wurde, zu den reichsten Gemeinden in Sachsen. Ein Beispiel dafür ist das repräsentative Rathaus.

Ehemalige Fabriken sind wieder interessant

Nach der Wende standen viele alte Fabriken leer, es folgten Verfall, manchmal auch Abriss – die Sanierung konzentrierte sich zunächst auf Plagwitz. Viele der Villen hingegen wurden saniert. Mittlerweile entstehen auch in ehemaligen Fabriken Wohnungen, wie beispielsweise in Teilen von Springer & Möller – einer bekannten Lack- und Farbenfabrik - an der Franz-Flemming-Straße. Kreative haben das Viertel ebenfalls für sich entdeckt – in mehreren verlassenen Fabriken entstanden Atelierhäuser.

Die Villa Goerdeler an der Rathenaustraße. Der ehemalige Leipziger Oberbürgermeister wohnte in dem 1889 errichteten Fachwerkbau ab 1930 mit seiner Familie zur Miete. Quelle: Lehmstedt-Verlag

Mit dem Leutzsch-Buch setzt der Lehmstedt-Verlag seine Reihe mit Spaziergängen fort, von denen bereits Plagwitz, die Südvorstadt, die Ostvorstadt, Gohlis und Connewitz erschienen sind. Im Herbst folgt ein Führer zum Musikviertel, weitere sind in Planung. Das Buch aus dem Lehmstedt-Verlag umfasst 64 Seiten und kostet sechs Euro.

Von Mathias Orbeck