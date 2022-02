Leipzig

Es ist ein künstlerisches Statement gegen den Krieg: Das neue 360-Grad-Panorama „New York 9/11“ von Yadegar Asisi (66) wird im Leipziger Panometer ab 9. April 2022 zu sehen sein. Das Panorama zeigt die Silhouette von Manhattan mit den weltbekannten Twin Towers unmittelbar vor den Terrorangriffen. Das Bild wird beim langjährigen technischen Partner Asisis, der Moss GmbH in Lennestadt, gedruckt – die LVZ kann erste Bilder davon zeigen. Die besondere Herausforderung ist dabei die Größe des Kunstwerkes, das fast 3500 Quadratmeter Bildfläche einnimmt. Um es herzustellen, müssen rund 800 Kilogramm Stoff in über 30 Stoffbahnen und mehr als ein Kilometer Naht zu einem 360-Grad-Druck zusammengefügt werden. Nach Stoffproben und Farbtests werden die einzelnen Bahnen in extra dafür angemieteten Hallen einzeln ausgelegt, geprüft und abschließend vernäht.

Asisi arbeitet an Installationen zu Krieg und Terror

Asisi und sein Team arbeiten derzeit an weiteren Ausstellungselementen, vor allem an den raumbeherrschenden Installationen. „Ich gebe keine fertigen Antworten. Jeder soll seine eigenen finden“, hatte Yadegar Asisi gegenüber der LVZ bei einem Besuch in seinem Studio am Oranienplatz in Berlin gesagt. Er möchte in einer Ausstellung, die der Besucher und die Besucherin vor dem Blick aufs eigentliche Panorama passieren müssen, zeigen, wie heute alle mit Krieg und Terror, mit Angst und Paranoia und dem wohl ewigen Kreislauf der Gewalt leben müssen. Die tragischen Ereignisse des Terroranschlags auf das World Trade Center haben ganze Erdteile in ein nicht enden wollendes Chaos gestürzt. Dabei sind die Themenbereiche Kapital, Feindbilder, Flucht, Krieg und Opfer vorgesehen. Ein Beispiel ist eine Bodeninstallation mit Pinselstrichen, wobei jeder für ein Todesopfer infolge des 11. September 2001 steht.

„Carolas Garten“ ist bis 27. März geöffnet

Bis zur Eröffnung von „New York 9/11“ können sich die Besucherinnen und Besucher weiter in „Carolas Garten“ umschauen, der sich in den vergangenen drei Jahren (abzüglich der coronabedingten Schließung) großer Beliebtheit beim Publikum erfreut(e). Das Besondere: Die Besucher nehmen auf der 15 Meter hohen Plattform die Perspektive eines Insekts ein. Letzte Gelegenheit, es zu sehen, wird am 27. März sein. An diesem Sonntag ist eine Finissage mit Gästen aus Politik und Kultur geplant, bei der der Künstler persönlich durch die Schau führen wird.

Auf dieses Projekt, für das auch Skizzen in einem Garten in Miltitz bei Leipzig entstanden waren, ist Asisi besonders stolz: „Wenn ich heute auf Carolas Garten und die Entstehung des Projektes zurückschaue, macht es mich unbeschreiblich glücklich zu sehen, was es in mir und – wie ich höre – auch bei vielen Besuchern bewirkt hat. Durch die jahrelange Beschäftigung mit dem, was wir Natur nennen, bin ich um einiges achtsamer geworden“, so der Künstler. Die Auseinandersetzung mit den kleinsten Lebensformen schärfe das Auge für das, was wirklich zählt und was es zu bewahren gilt, für den Respekt vor dem Leben, die Demut vor der eigenen Vergänglichkeit und den Blick für die Schönheiten und die Verletzlichkeit unserer Welt.

„Letztlich hat die Zeit der Pandemie uns gezeigt, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern ein Teil vom Ganzen. Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen sie“, betont der in Berlin lebende Künstler.

Das Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, ist noch bis 27. März 2022 täglich von 10 bis 17 Uhr mit der aktuellen Panoramaausstellung „Carolas Garten“ geöffnet. Zwischen dem 28. März und 8. April 2022 bleibt das Panometer aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen.

