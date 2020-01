Leipzig

Die Scheinwerfer vor und auf dem Neuen Rathaus in Leipzig sind von der Abteilung Stadtbeleuchtung von konventionellen Leuchtmitteln auf LED-Technik umgerüstet worden. Das teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt der Messestadt am Freitag mit. Dafür wurden die 16 bestehenden Scheinwerferstandorte des Gebäudes genutzt.

Durch das Umrüsten auf LED-Technologie ist es zukünftig möglich, einen farbigen Lichtwechsel durchzuführen. Derzeit erstrahlt das Gebäude punktuell in farbigem Licht, um diese Option zu testen. In Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern soll anschließend entschieden werden, ob das Rathaus bei Veranstaltungen oder Events farbig illuminiert werden kann. „Nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch gewünscht – und nicht alles Gewünschte ist technisch umsetzbar“, erklärt Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes. Er betont zudem, dass ein Eingriff in die optische Erscheinung des bekannten Gebäudes stets behutsam erfolgen müsse.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Stadt den sogenannten Lichtmasterplan verabschiedet, der unter anderem bestimmt, wie die Stadtsilhouette inszeniert wird. Im nächsten Schritt soll die Straßenbeleuchtung auf LED-Licht umgestellt werden.

