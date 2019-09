Neues Stadtviertel: 2020 sollen Arbeiten am Bayerischen Bahnhof starten

Leipzig

Mehr als 1600 Wohnungen auf 130.000 Quadratmetern Bruttogeschossflächen sowie 150.000 Quadratmeter für Büro, Gewerbe und sonstige Nutzungen – das sind die Hauptbestandteile der Planung für ein neues Stadtviertel am Bayerischen Bahnhof. Im nächsten Jahr werden nun wirklich die ersten Bagger auf dem 36 Hektar großen Gelände anrücken, versicherte das Baudezernat der Stadt Leipzig bei einem Bürgerforum am Montagabend. Geschätzt 250 Besucher waren dazu in die nahe gelegene Media City gekommen.

390 Wohnungen mit Mietpreisbindung

Aus ihrer Sicht habe es auch was Gutes, dass die Pläne nicht gleich nach dem städtebaulichen Wettbewerb im Jahr 2011 umgesetzt wurden, sagte Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) auf die Frage, warum alles so lange gedauert hat. „Wenn es 2013 oder 2014 losgegangen wäre, hätten wir keine anteilige Mitfinanzierung der Investoren bei den Kitas und Schulen erreicht, auch keine mietpreisgebundenen Wohnungen.“ Stattdessen sollen nun 390 der 1300 Wohnungen in zwei Gebieten an der Lößniger und Kurt-Eisner-Straße als Sozialwohnungen vom Freistaat Sachsen gefördert und für 6,50 Euro kalt vermietet werden.

Großteil mit 12,50 Euro kalt kalkuliert

Bei den anderen Wohnungen plane der Investor Buwog Bauträger GmbH (gehört seit 2018 zum Vonovia-Konzern) mit im Mittel 12,50 Euro kalt, erklärte Geschäftsführer Alexander Happ. Das sei ein „bundesweit gültiger“ Ansatz. Er hänge jedoch auch von der weiteren Marktentwicklung in Leipzig ab. Zumal für die 1300 Wohnungen zuvor noch ein Bebauungsplan erstellt werden müsse. Baustart: 2023.

In Höhe der Steinstraße soll eine Fußgängerbrücke über die S-Bahn-Trasse entstehen. Quelle: Kempner

Patrik Fahrenkamp, Vorstandschef der Leipziger Stadtbau AG, ließ aufhorchen mit dem Hinweis, dass sein Unternehmen für eine Fläche neben dem MDR-Gelände mit „einem möglichen Nutzer“ in Gesprächen sei, der dort eine große Zahl von Jobs ansiedeln würde. Den Name des Interessenten könne er leider noch nicht nennen.

Vertragsstrafen auch bei anderen Vorhaben

Thorsten Rupp, Leiter der neuen Rathaus-Abteilung für städtebauliche Projekte, versicherte, in Zukunft würden die Termine eingehalten. Andernfalls müssten die Investoren bei eigenem Verschulden „empfindliche Vertragsstrafen“ zahlen. Solche Klauseln wolle die Kommune auch bei anderen Großprojekten einführen.

Hier rollen im nächsten Jahr Bagger an

Konkret sei der zeitliche Ablauf so vereinbart: 2020 soll die Stadtbau AG mit drei Vorhaben beginnen – das sind der Bau einer Grundschule für 448 Kinder südlich der Kurt-Eisner-Straße samt Horträumen und Turnhalle (Architekturbüro Schulz und Schulz); der Abriss von Gurken-Schumann, um an dieser Stelle eine Kita mit 165 Plätzen zu errichten; der Bau erster Fünfgeschosser (plus Dachgeschoss) mit insgesamt 140 Wohnungen im Südteil der Kohlenstraße. Ebenfalls 2020 starte die Buwog den Bau von 220 Wohnungen am Dösner Weg, verteilt auf einen Elfgeschosser und vier siebengeschossige Häuser (Architekturbüro nps Tchoban Voss).

Zu den Vorhaben, die nächstes Jahr beginnen sollen, gehört der Bau von 220 Wohnungen durch die Buwog am Dösner Weg. Der Bauantrag dafür werde noch 2019 gestellt, hieß es. Quelle: Kempner

2021 beginne die Stadtbau AG mit dem Wiederaufbau des kriegszerstörten Ostflügels vom Bayerischen Bahnhof – und zwar nach historischem Vorbild. Der Hof, in dem einst die Bahnsteige lagen, soll als Freisitz überdacht werden. Am Eingang der Straße des 18. Oktober ist ein Neubau-Ensemble mit „Hochpunkt“ vorgesehen.

Workshops zu Erholungspark und Mobilität

Von 2021 bis 2024 entsteht baubegleitend ein acht Hektar großer Stadtteilpark rings um die S-Bahn-Trasse. In dessen Gestaltung sowie beim Mobilitätskonzept können sich interessierte Bürger bei zwei Workshops einbringen, die wahrscheinlich im November 2019 stattfinden. Am 16. Oktober um 17 Uhr beginnt ein vorbereitender Spaziergang (Treffpunkt Portikus). Gesetzt sind für den 1,7 Kilometer langen Park schon Spiel- und Erholungsflächen, eine Skaterbahn und ein Radweg. Letztere wird ab der Kurt-Eisner-Straße bis zum Markkleeberger See als Schnellradweg ausgelegt. Höhe Steinstraße ist eine Fußgängerbrücke über die S-Bahn geplant.

Fritjof Mothes moderierte die Projektvorstellung in der MediaCity – hier im Gespräch mit Patrik Fahrenkamp, Alexander Happ und Dorothee Dubrau (von links). Quelle: Kempner

2023 kann Buwog mit den zwei großen Wohngebieten loslegen. Dort werden weitere 165 Kita-Plätze, Gastronomie und Läden (maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche bei Lebensmittel-Märkten) integriert. Pro Wohnung entstehen dabei 0,7 Auto-Stellplätze in Tiefgaragen. Im selben Jahr beginnt die Stadtbau AG die Sanierung des denkmalgeschützten Lokschuppens (Nutzung „Kultur/Gewerbe“), nahe der Semmelweisstraße kommt noch ein separater Neubau für Gewerbe hinzu.

Zwei Hochhäuser an Kurt-Eisner-Straße

2024 startet die Stadtbau AG mit Gewerbebauten südlich der Kurt-Eisner-Straße. Die Kurt-Eisner-Straße wird kurz vor der Semmelweisbrücke durch ein Tor aus zwei Hochhäusern gefasst, deren genaue Höhe stehe jedoch noch nicht fest.

Oberschule, Gymnasium, drei Sporthallen

Etwa 2025 will die Stadt Leipzig auf ihr gehörenden Flächen nahe der Semmelweisstraße eine Oberschule und ein Gymnasium eröffnen, hieß es weiter. Der Campus für fast 2000 Schüler soll drei Turnhallen und kleinere Sportplätze bekommen. Den heute dort befindlichen, großen Sportplatz könne die Stadt als Bauherr aus Platzgründen nicht erhalten, sagte Rupp.

Fortschritte fürs Mega-Viertel in Eutritzsch Die CG Gruppe hat in der vergangenen Woche einen Antrag im Rathaus eingereicht, der die Übertragung des Projekts Eutritzscher Freiladebahnhof an die Imfarr Beteiligungsgesellschaft aus Wien vorsieht. Das teilte Thorsten Rupp, Abteilungsleiter Städtebauliche Projektentwicklung im Stadtplanungsamt, bei dem Bürgerforum in der Media City mit. „Wir haben jetzt sechs Wochen Zeit, um alles zu prüfen und zu bescheiden“, sagte Rupp. Zugleich kritisierte er Äußerungen von CG-Vorstandschef Christoph Gröner in einem LVZ-Interview. So sei es falsch zu behaupten, die Stadt habe in dem Planungsprozess für das neue Stadtviertel mit 2200 Wohnungen entgegen ihrer Zusagen Verzögerungen zugelassen. Das könne nicht der Grund für den Verkauf des 25 Hektar großen Areals gewesen sein, weil es solche Verzögerungen auf Seiten der Stadt nicht gegeben habe. In Wahrheit habe ein Notar der CG Gruppe einen Fehler gemacht, erklärte Rupp. Dadurch habe die Stadt erfahren, dass ein sehr hoher Verkaufspreis vereinbart wurde. Über den aktuellen Stand der Planungen in Eutritzsch und den Wechsel des Vorhabenträgers will das Baudezernat am heutigen Dienstag bei einem Pressegespräch informieren.

Von Jens Rometsch