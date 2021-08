Neues Zuhause für Tauben am Bayerischen Bahnhof

Tauben fühlen sich in der S-Bahn-Station am Bayerischen Bahnhof seit jeher wohl und suchen Schutz, teilweise zum Ärger der Fahrgäste. Ein Taubenschlag ganz in der Nähe soll die Vögel nun nicht nur aus der Station locken, sondern ihnen auch einen artgerechten Lebensraum bieten.