30 Jahre nach dem Startschuss im Leipziger Labor für Neugeborenen-Screening werden die Reihenuntersuchungen weiter ausgebaut. Das hat das Uniklinikum Leipzig (UKL) mitgeteilt. Eine Million Neugeborene aus Sachsen und Thüringen wurden seit dem Start des Labors im Jahr 1991 hier untersucht. Mehr als 700 kleine Patienten mit einer angeborenen Erkrankung konnten allein in Leipzig rechtzeitig diagnostiziert werden; ein weiteres Labor steht in Dresden. Die Screenings zählen inzwischen zu den effektivsten Vorsorgemaßnahmen in der Kinderheilkunde, wie das UKL berichtet. 

Nur winzige Blutmenge ist nötig

1991 wurden Neugeborene auf zunächst vier angeborene Stoffwechselstörungen untersucht. Inzwischen umfasst das Vorsorgeprogramm Screenings auf 17 seltene, aber gefährliche Erkrankungen. Ab Oktober werden Babys gleich nach der Geburt auf zwei weitere Erkrankungen getestet. Für Betroffene macht die Diagnostik über einen Tropfen Blut aus der Ferse einen großen Unterschied aus: Wenn bestimmte Krankheiten sehr früh erkannt werden, ist ein normales Leben möglich. Andernfalls drohen schwere Behinderungen oder sogar ein früher Tod.

Das Programm begann in den 1960er-Jahren mit dem Test auf Phenylketonurie (PKU), eine angeborene Stoffwechselstörung, die zu schweren körperlichen und geistigen Schäden führen kann. Wird die PKU jedoch rechtzeitig erkannt, können diese Folgen mit Hilfe einer strengen Diät verhindert werden. Es gibt nur eine Bedingung: Diese muss sofort nach der Geburt beginnen. So wie bei der PKU kommt es auch bei anderen der 17 im Screening untersuchten Erkrankungen manchmal auf Stunden an. Daher arbeitet das Screeningzentrum jeden Tag rund um die Uhr. Liegt ein Ergebnis vor, werden die einsendenden Kliniken umgehend informiert, damit die Therapie sofort beginnen kann. Allein in Sachsen profitieren davon jährlich 20 bis 30 Kinder.

Hör-Screening seit 2009

Bei elf der im Screening diagnostizierten Erkrankungen erfolgt eine Therapie-Diät, bei anderen kommen Medikamente zum Einsatz. Oder Hilfsmittel, wie im Fall des seit 2009 integrierten Hör-Screenings. Damit werden angeborene Schädigungen des Gehörs bei Kindern bereits am zweiten oder dritten Lebenstag entdeckt und können so sehr früh versorgt werden. „Für das Sprechenlernen ist Hören sehr entscheidend“, erklärt der Kinder-Audiologe Professor Michael Fuchs. „Dafür gibt es nur ein Zeitfenster in der frühen Kindheit. Je früher wir Kinder mit Hörschädigungen behandeln können, umso besser sichern wir ihre Fähigkeit, sprechen zu können.“

Programm wird immer weiter ausgebaut

Ab Oktober werden mit der Sichelzellanämie (Bluterkrankung) und der Spinalen Muskelatrophie (Muskelschwund) zwei zusätzliche Krankheiten in das Programm aufgenommen. Und weitere werden folgen – davon ist Professor Uta Ceglarek überzeugt, die Leiterin des Leipziger Screeninglabors. „Vor 30 Jahren wurden aus vier Trockenbluttropfen vier Erkrankungen untersucht. Heute suchen wir in acht 3 Millimeter großen Blut-Spots nach 19 Zielerkrankungen.“

Von bm