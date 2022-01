Neujahrsansturm bleibt aus – Leipzigs Sportler hoffen auf Lockerungen

Leipzig

Dumpfe Schritte hallen von den Laufbändern durch die weitläufigen Räume des Skyline Sports Club. Gummibänder surren gleichmäßig über die Spulen der Geräte, aus dem hinteren Winkel des Studios ächzen monoton einige Rudergeräte, ein Mann stöhnt vor Anstrengung. Dann und wann schallt das hohle Klirren schwer beladener Gewichtstangen beim Ablegen in die Metallhalterungen durch den Saal. Jahrelang war diese Geräuschkulisse auf der großen Fitnessfläche unter dem Dach des Haus Leipzig der Alltag. Nun ist es still geworden, sehr still. Eine große Leere herrscht in den Fitnessstudios der Messestadt. Die Lichter sind aus.

Normalerweise brummt der Laden von Studioboss Thomas Flechsig zu dieser Jahreszeit. Der üppige Festschmaus über die Feiertage und allerlei Neujahrsvorsätze würden Abnehmwillige in die Fitnessbuden locken. „Wir haben eigentlich über den Winter und im Januar einen Zuwachs an Mitgliedern von rund 20 Prozent“, erklärt Flechsig. Der bleibt nun aus. „Eine Vollkatastrophe.“ Ganz ohne Sport läuft bei Flechsig und Co. nichts. Das Team hält die Mitglieder via Online-Training und mit Hilfe von Trainingsplänen bei der Stange. Die Hälfte des Equipments aus dem Studio kursiert in Mitgliederhaushalten in der Messestadt. „Aber die Motivation lässt mit der Zeit mehr und mehr nach. Der persönliche Bezug fehlt einfach“, erklärt der Studiochef.

Pandemie sorgt für schlechten Fitnesszustand

Vor zwei Jahren erreichte das Coronavirus Deutschland. Seither saßen die Betreiber von Fitnessstudios in Summe zwölf Monate auf dem Trockenen. Seit November 2021 hält der Teil-Lockdown an. Vom Brechen der Naturgewalt ist keine Spur. Omikron überlagert die vierte Welle. „Alle sitzen wieder im Home-Office und legen einen Bewegungsradius von 500 Metern an den Tag“, benennt Flechsig eins der vielen mit der Pandemie einhergehenden Probleme. Er vermisse aus der Politik die Stärkung der Gesundheit. „Sport stärkt das Immunsystem, das muss propagiert werden. Wie soll sonst Leistungsfähigkeit erzeugt werden?“, fragt sich Flechsig. So macht es für den Chef allemal Sinn, die Türen zügig aufzumachen – sollte es die Politik wieder erlauben. „Die Manpower ist da.“ Bestenfalls mit Zugangsbeschränkungen, Zeit-Slots und Testungen vor Ort. Eine mögliche 2G-Plus-Regelung sieht Flechsig kritisch, denn er weiß von Kollegen, um einen Durchlauf von nur 50 Prozent aller Kunden. „Ich frage mich, ob sich Menschen extra vor ein Testcenter stellen, um trainieren zu dürfen.“

Im Skyline Sports Club in der Elsterstraße wurde lange kein Sport getrieben. Quelle: Andre Kempner

Fitnesstraining und regulärer Ballsportbetrieb sind auch im Matchball Sportcenter derzeit nicht möglich. Chefin Antje Grothe hofft auf zeitnahe Lockerungen beim Individualsport. „Auch eine Teillockerung wäre eine gute Basis.“ Die 50-Jährige fragt sich, ganz wie ihr Ex-Studienkollege Flechsig, wer letztlich ein sportliches Angebot bei einer 2G-Plus-Regelung annehmen würde. „Es wäre auf jeden Fall eine Option, und wir machen erstmal auf.“ Grothe und ihr Team wollen sich die Entwicklung anschauen, gegebenenfalls reagieren und eventuell die Öffnungszeiten einschränken. Immerhin fährt das Matchball Center noch unter Notbetrieb, hat die Pforten für den Schul-, Uni- und Rehasport geöffnet.

Sportvereinen fehlt der Neujahrszuwachs

Beim Kick-Box-Verein Leipzig nehmen zumindest noch die jungen Kampfsportler unter 16 Jahren die Angebote in der Naumburger Straße wahr. Ältere Wettkämpfer werden nur Zuhause fit gehalten. Trainer Sascha Gräske setzt dafür auf Trainingspläne und Online-Fitness. „Die meisten wollen auf Level bleiben“, so der 34-Jährige. Der Präsident des Kick-Box-Vereins Leipzig wartet die politischen Entscheidungen für Sachsen schlichtweg ab. „Ich habe innerhalb der letzten zwei Jahre gelernt, dass ich nicht zu viel Hoffnung reinstecken sollte. So werde ich nicht enttäuscht.“

Auch ihm fehlen die Neumitglieder anno 2022. „Über Weihnachten machen sich die Leute Gedanken, wollen eine neue Sportart ausprobieren oder fassen Vorsätze.“ Mit dem angebotenen Online-Training lassen sich potenzielle Kampfsportler aber eher nicht gewinnen. „Es handelt sich um Fitness-Workouts, eben nicht um Kick-Boxen.“ Bei möglichen anstehenden Lockerungen bleibt Gräske vorerst skeptisch. „Wir warten ab, was kommt.“

Zum Schluss bleibt nur ein sehnsüchtiger (Aus-)blick in eine hellere Zukunft. Der vom oberen Stockwerk, aus den großen Fenstern des Skyline Sports Club. Schwitzend, mit dem surrenden Laufband unter den Füßen, das Geschehen auf der Elsterstraße im Blick.

Schön wär’s.

Von Stephanie Riedel