Das Pfingstwochenende in Leipzig wird demolastig. Wie das Ordnungsamt mitteilte, sind ab dem 30. Mai zahlreiche Kundgebungen im Stadtgebiet geplant. Den Auftakt macht eine Demonstration von 14 bis 16 Uhr: Rund 200 Teilnehmer versammeln sich der Anmeldung nach am Samstag in der Herderstraße, um unter dem Motto „Solidarität statt rechter Hetze“ zu demonstrieren. Der Aufzug soll über die Karl-Liebknecht-Straße bis zum Petersteinweg ziehen.

In der Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr wollen circa 300 Personen eine Kundgebung gegen Verschwörungsideologien und Nazis auf dem Marktplatz in der Innenstadt abhalten. Am gleichen Ort wollen sich um 16 Uhr bis zu 400 weitere Teilnehmer treffen: Der Aufzug „ Versammlung für die Freiheit“ soll in Richtung Brühl bis zum Augustusplatz ziehen. Die Kundgebung dauert laut Ordnungsamt bis 18.30 Uhr.

Demonstrationen am Sonntag

Am Sonntag startet die erste Kundgebung um 12 Uhr am Markt. Unter dem Motto „Yoga für...“ werden bis zu 30 Teilnehmer erwartet. Von 16 bis 18 Uhr kommt es im Volkspark Kleinzschocher zu einer Tanz-Demo mit rund 50 Personen.

Weitere 50 werden zwischen 15 und 18 Uhr gegenüber des Spielplatzes im Volkspark für „Solidarität statt Verschwörungsmythen“ demonstrieren.

Demonstrationen am Montag

Der Aufzug „Tag der Jugend – Fight for your future“ trifft sich am Montag um 18 Uhr am Bayrischen Platz, um über die Arthur-Hoffmann- und Kurt-Eisner-Straße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße zu ziehen. Die Kundgebung mit rund 100 Personen soll gegen 21 Uhr beendet sein.

Gleich an zwei Orten findet die Versammlung „Gegen Verschwörungstheorien und Fake News“ statt: In der Zeit von 17 bis 18 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Markt und Nikolaikirchhof.

Unter dem Motto „Gegen Verlängerung der überzogenen Maßnahmen zur sogenannten Corona-Pandemie“ werden in der Arthur-Winkler-Straße circa 200 Teilnehmer erwartet. Der Aufzug wird von 19.30 bis 21 Uhr über die Turmalin-, Topas- und Hans-Weigel-Straße zurück bis zur Arthur-Winkler-Straße ziehen. Vor einigen Tagen stoppte die Leipziger Polizei einen Demo-Spaziergang in der Innenstadt.

