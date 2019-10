Neun Drogentote in einem Jahr – das jüngste Opfer war erst 20

Leipzig

Im vergangenen Jahr gab es in Leipzig neun Rauschgifttote – sechs Männer und drei Frauen. Das jüngste Opfer war erst 20 Jahre alt, das älteste 47 Jahre. Dennoch ist und bleibt Alkoholkonsum in Leipzig das Suchtproblem Nr. 1. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Suchtbericht der Stadt Leipzig hervor. Danach machten Alkoholabhängige knapp die Hälfte aller Menschen aus, die im Jahr 2018 in den sieben ambulanten Leipziger Suchtberatungsstellen betreut wurden.

Betreuungsaufwand wird größer

Rund 3900 Personen haben demnach im vergangenen Jahr die Beratungs- und Behandlungsangebote angenommen, das waren in etwa so viele wie 2017. Die Fälle seien jedoch sowohl im Umfang als auch in der Art der Betreuung „wesentlich komplexer“ geworden. So habe der Betreuungsaufwand für eine Person und deren Umfeld aus Kindern und weiteren Familienangehörigen erheblich zugenommen. „Häufig sind mehrere Institutionen und Personen in eine Fallbehandlung involviert“, heißt es in dem Bericht weiter.

„Suchterkrankungen sind für die betroffenen Menschen, deren Angehörige und Freunde mit viel Leid verbunden, insofern ist es wichtig, die Menschen frühzeitig zu erreichen und Hilfen anzubieten und mit Präventionsangeboten einer Suchtentwicklung vorzubeugen“, sagte Sozialbürgermeister Thomas Fabian ( SPD).

Oft kommt zur Alkoholabhängigkeit noch der Konsum illegaler Drogen hinzu. Bei jedem Fünften (623 Fälle) der in den Beratungsstellen versorgten Personen lag eine sogenannte Mehrfachabhängigkeit vor.

Cannabis-Abhängigkeit häuft sich

Besonders bei Cannabis stellen die ambulanten Betreuer seit einigen Jahren eine Häufung der Abhängigkeit fest. Vor allem bei sehr jungen Menschen seien die Fallzahlen gestiegen – auf nunmehr 369 Personen. Eine Abhängigkeit von stimulierenden Substanzen, dazu zählt auch die Partydroge Crystal Meth, wurde bei 396 Personen festgestellt, bei Opiaten ( Heroin) waren es 234 Personen.

In Leipzig verfügen 20 Ärzte über die Qualifikation zur Substitutionsbehandlung für opiatabhängige Patienten. Allerdings würde die Drogenersatztherapie nur in zwei Praxen mit diesem Schwerpunkt angeboten. Im vergangenen Jahr wurden in Leipzig 654 Patienten substituiert (zum Vergleich: sachsenweit waren es 985 Personen).

Dort, wo ambulante Hilfe nicht mehr greift, stehen verschiedene Angebote der stationären Suchtkrankenhilfe zur Verfügung. So werden in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Helios Park-Klinikum pro Jahr rund 100 Patienten behandelt. Allerdings fehlten regionale Rehabilitations- und Jugendhilfekonzepte mit stationären Angeboten für diese jungen Zielgruppe in Sachsen. Darüber hinaus bietet das Park-Klinikum 72 Betten für den stationären Entzug von Erwachsenen. Die Zahl der Diagnosen aus dem Bereich der Abhängigkeitserkrankungen habe nahezu für alle Substanzen zugenommen. Zudem bleibe die Zahl der Folgeerkrankungen weiter hoch, beispielsweise von Psychosen in Zusammenhang mit Crystal- und Cannabis-Konsum.

Polizei stellt 3684 Drogendelikte fest

Neben Prävention, Beratungs- und Behandlungsangeboten stellt die Repression die dritte Säule der städtischen Drogenpolitik dar. So registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 3684 Rauschgiftdelikte, 369 mehr als 2017. Das Ordnungsamt führte häufiger Kontrollen an einschlägigen Orten durch und verschärfte seine Maßnahmen gegen Beschaffungsprostitution.

Von Klaus Staeubert