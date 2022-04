Leipzig

Das 9-Euro-Ticket ist eine Riesenchance – insbesondere für Autofahrer, denen die hohen Spritpreise zu schaffen machen. Sie können sensationell günstig testen, ob der öffentliche Nahverkehr für sie eine Alternative ist und so vielleicht den Ölmultis und Putin ein Schnippchen schlagen. Denn daran, dass Bus und Bahn günstiger als Autos sind, können auch diese nichts ändern.

Das Ticket wird auch den Leipziger Verkehrsbetrieben gu tun: Sie hätten nie aus eigener Kraft so eine teure PR-Aktion für ihre Angebote auf die Beine stellen können. Das Management um Marketing-Profi Ulf Middelberg hat dies erkannt und zieht nun alle Register, um damit Neukunden zu finden.

Die LVB sollten die Chance mit beiden Händen greifen

Leipzigs Stadtpolitik wird das Spektakel genau verfolgen. Denn wer den Autoverkehr so rigide beschneidet wie das Rathaus, sollte beim Nahverkehr nichts falsch machen. Die städtischen Verkehrsplaner könnten zudem ihr Baustellenmanagement noch einmal unter die Lupe nehmen und eine Feinabstimmung versuchen. Es wäre schlimm, wenn die Straßenbahnen und Busse der LVB von Juni bis August wieder in unendlichen Staus stehen würden. Zudem sollte die Fahrpreisspirale wieder mit städtischen Mitteln gestoppt werden, um die Neukunden zu halten. Leipzig muss die Chancen des 9-Euro-Tickets mit beiden Händen ergreifen. So schnell wird sie nicht wieder kommen.

Von Andreas Tappert