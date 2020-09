Leipzig

Der Übergang soll nahtlos sein. „Wir bekommen am Donnerstag um zehn Uhr die Schlüssel überreicht und um 17 Uhr gehen die Tore wie gewohnt auf“, erzählt Andreas Wendland. Der Inhaber der Reudnitzer Kultkneipe Substanz wird ab dem 1. Oktober auch deren neuer Betreiber sein. Er löst Jörg Staudt ab, der in den letzten zehn Jahren die Geschäfte im Täubchenweg geführt hat.

Zum Neustart wird es im Substanz-Biergarten in Kooperation mit dem Japanischen Haus aus der Eisenbahnstraße vier Tage lang japanisches Essen geben. Der Verein Japanisches Haus setzt sich seit Jahren für den sozialen Zusammenhalt und interkulturellen Austausch im Leipziger Osten ein und organisiert neben anderen Projekten eine wöchentliche „Küche für Alle“. In den nächsten Tagen wird die Küchenbelegschaft in den Täubchenweg umziehen. „Wir werden den Ausschank übernehmen und das Japanische Haus übernimmt komplett die Küche“, so Wendland. Angeboten werden Ramen-Suppen, Saté-Spieße und auch japanisch angehauchte Burger.

Der Biergarten soll auch im Winter geöffnet bleiben

„Die ersten Tage werden eine Impro-Show“, sagt der neue Betreiber. Ein ausgefeiltes Konzept werde erst nach und nach entwickelt. Mit dem Japanischen Haus sei eine Kooperation bis Ende des Jahres geplant. Prinzipiell solle es in der Substanz aber auch wieder wie gewohnt klassische Burger geben.

Der Biergarten – das Aushängeschild der Substanz – soll bis in den Dezember hinein geöffnet bleiben. „Im Innenraum können unter Corona-Bedingungen maximal zehn Gäste sitzen“, so Wendland. Heizstrahler, Planen und Decken sollen es ermöglichen, auch in der kalten Jahreszeit den Außenbereich zu nutzen. Auch ein großes Zelt im vorderen Bereich sei im Gespräch. Es soll weitergehen mit der Substanz – wie, werden die nächsten Wochen zeigen.

Der langjährige Substanz-Betreiber hatte in der letzten Woche überraschend bekanntgegeben, Ende des Monats aufzuhören. Mit dem Inhaber, der jetzt auch die Substanz als neuer Betreiber weiterführen wird, hatte keine Einigung über eine Verlängerung des Pachtvertrags erzielt werden können.

Von Lilly Günthner