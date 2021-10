Leipzig

Neue Bewohner im Leipziger Zoo: Elf Weißrüssel-Nasenbären sind aus Guatemala nach Leipzig gekommen. Nach einem Monat in rückwärtiger Quarantäne konnten die pelzigen Raubtiere inzwischen in den Südamerika-Bereich umgesetzt werden. Es handelt sich um zehn weibliche und ein männliches Tier, zwischen drei und fünf Jahre alt. Sie sollen sich nach und nach an ihre neue Anlage gewöhnen und sind momentan nur zeitweise für Besucherinnen und Besucher zu sehen. Aufgrund der kühlen Temperaturen können die Tiere selbst entscheiden, ob sie sich drinnen oder draußen aufhalten. Künftig sollen die Kleinbären auf der Außenanlage des Feuchtgebiets Pantanal leben, zusammen mit den Nabelschweinen – den Chaco-Pekaris. Wie in freier Wildbahn können die Bären über Strickleiter und Kletterbaum ins Gehege der Nabelschweine klettern. Ein besonderes Spektakel, denn es geht über den Besucherweg und damit über die Köpfe der Zoogäste hinweg – sofern die Tiere sich trauen, diesen Weg zu benutzen.

Umbesetzungen in der Gruppe

In den vergangenen Jahren gab es an der Pfaffendorfer Straße immer wieder Trubel, Zoff und Umbesetzungen unter den Nasenbären. So betätigte sich Männchen Hugo (4) als abenteuerlustiger Ausreißer. Er lebt seit der Eröffnung des Südamerika-Bereichs auf der Anlage – ursprünglich mit Weibchen Pina, das jedoch 2019 gestorben ist, und jetzt mit Weibchen Hella (1). Aus Halle kam 2019 das Pärchen Costa und Rica dazu. Im August 2021 reisten die beiden aber schon wieder weiter, aus Zuchtgründen getrennt voneinander: Costa nach Aalborg (Dänemark), Rica nach Nordhorn. Von den elf jetzt neu eingetroffenen Tieren bleiben ebenfalls nicht alle dauerhaft in Leipzig.

Über eine Strickleiter dürfen die Nasenbären auf die andere Seite ins Gehege der Nabelschweine klettern. Quelle: Zoo Leipzig

Fest steht, dass die elf Neuzugänge separat von Hugo und Hella bleiben werden. Denn erwachsene Nasenbären-Männchen sind Einzelgänger, die ihre Reviere verteidigen und keine anderen Männchen als Gesellschaft dulden. Die Weibchen sind gesellige Tiere, sie bilden mit ihren Jungtieren Gruppen von bis zu 20 Tieren. Das Männchen wird allerdings nach der Paarung auch gleich wieder aus der Gruppe vertrieben.

Für die Besucher gibt’s viel zu sehen

Der Zoo hat lange auf die Weißrüssel-Nasenbären gewartet und plant, langfristig mit einem Teil der Tiere eine Zucht auf die Beine zu stellen. „Wir freuen uns, dass es in diesem Jahr geklappt hat, eine größere Gruppe zu uns zu holen. Damit haben wir nun ein reges Treiben in der Themenwelt Südamerika, und unsere Besucher haben immer etwas zu sehen“, so Zoodirektor Jörg Junhold. Vor allem der buschige Schwanz der Nasenbären fällt auf. Er ist ungefähr so lang wie der ganze Körper. Wenn die Tiere in den Bäumen klettern, halten sie mit dem Schwanz ihr Gleichgewicht. Wenn die Allesfresser am Boden nach Nahrung wühlen, ist der Schwanz steil aufgestellt – dies dient der Orientierung in der Gruppe. Die Kleinbären schlafen auf Bäumen und bringen ihre Jungtiere auch meist in Baumnestern zur Welt.

Von Kerstin Decker