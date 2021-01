„New York 9/11“ – Asisi fotografiert Komparsen für neues Leipziger Rundbild

Leipzig

„Carolas Garten“ ist pandemiebedingt mindestens bis zum 14. Februar geschlossen. Ab Spätsommer 2021 will Yadegar Asisi im Panometer in der Leipziger Richard-Lehmann-Straße sein neues 360-Grad-Panorama zeigen. „ New York 9/11“ heißt es. Das Rundbild wird den New Yorker Stadtteil Manhattan wenige Augenblicke vor dem Anschlag am 11. September 2001 zeigen. Geplant sind Straßenszenen, die für einen typischen Herbstmorgen in einer pulsierenden Großstadt stehen. Zur Vorbereitung seines neuen Werkes hat der Künstler in Berlin-Adlershof gerade Fotoshootings mit Komparsen in einem Hangar durchgeführt.

Künstler Yadegar Asisi bei der Arbeit an seinem neuen Panorama „New York 9/11“, das ab Spätsommer 2021 im Panometer Leipzig gezeigt werden wird. Quelle: Asisi/Panometer Leipzig

Dabei wurden an zwei Tagen etwa 30 Komparsen in unterschiedlichen Situationen fotografiert – natürlich unter Berücksichtigung strengster Hygienemaßnahmen. So sei auf Abstände und Maskenpflicht sowie einen täglichen Covid-19-Test für alle Beteiligten geachtet worden, hieß es in einer Pressemitteilung. Das betraf auch die 25 Mitarbeiter von Asisi, die sich um Maskenbild, Kulissen und Kostüme sowie die Betreuung der Komparsen kümmerten.

„Fotoshootings fast kleine Filmprojekte“

„Unsere Fotoshootings haben sich in den vergangenen Jahren in ihrem Aufwand fast schon zu kleinen Filmprojekten entwickelt“, sagte Asisi. Dieses Jahr sei das Ganze eine besondere Herausforderung gewesen. „In Zeiten wie diesen bekommt die Frage nach unserer Antwort auf Gewalt und dem gefühlten Kontrollverlust ja noch einmal eine ganz besondere Bedeutung und vor allem Relevanz zum 11. September.“ Asisi versucht, trotz vieler Einschränkungen in der Pandemie, seinem Publikum neue Panoramen anzubieten.

Das Rundbild „ New York 9/11“ soll neben „ Dresden 1945“ und „ Leipzig 1813“ das dritte Antikriegsprojekt Asisis sein – und ein Statement gegen Gewalt setzen.

