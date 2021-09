Leipzig

Es ist ein typischer Morgen in einer Großstadt. Menschen strömen in Massen aus der U-Bahn und eilen zur Arbeit in ihre Büros im World Trade Center in New York. Sogar die Sonne scheint. Noch ahnt niemand, dass fünf Minuten später die Welt eine andere sein wird, das erste Flugzeug den nördlichen Turm trifft und der Terror sich seinen Weg bahnen wird. Die Uhr der St. Paul’s Chapel zeigt 8.41 Uhr. „New York 9/11“ heißt das 360-Grad-Panorama, das ab 12. März 2022 im Panometer in Leipzig zu sehen sein wird. „9/11 war ein emotionaler Augenblick, der uns alle miteinander verbindet“, sagt Yadegar Asisi (66), der der LVZ in seinem Studio am Oranienplatz in Berlin einen ersten Einblick in das neue Projekt ermöglichte.

Studio von Yadegar Asisi in Berlin. Quelle: Mathias Orbeck

Ein Statement gegen Terror und Gewalt

Das neue Bild, das er zuerst im Panometer Leipzig zeigt, ist fertig. Denn hier begann im Mai 2003 mit dem Mount-Everest-Rundbild die Erfolgsgeschichte, die die Renaissance eines Mediums aus dem 19. Jahrhundert mit der Technik von heute einläutete. Es ist erneut ein Statement gegen Terror und Gewalt. Er zeigt aber nicht die tragischen Ereignisse des Terroranschlags auf das World Trade Center, die sich ins Gedächtnis der Menschheit einbrannten. Und die ganze Erdteile in ein nicht enden wollendes Chaos stürzten. Das Panorama zeigt die Silhouette von Manhattan mit den weltbekannten Twin Towers unmittelbar vor den Terrorangriffen. Es ist eine Zeitreise zurück zu einer geschäftigen und dennoch unwirklich friedlichen Szenerie, die der Betrachter freilich mit den Augen von heute sieht. Im Kontrast dazu solle gezeigt werden, welche Folgen der Anschlag bis hin zu Kriegen weltweit hatte.

Skizze von Asisi für neues Panorama "New York 9/11" Quelle: (c) asisi

Lange hat es gedauert, bis Asisi sich dem Thema Ground Zero nähern konnte. „Der 11. September hat auch mein Leben verändert. Wir alle erinnern uns heute genau daran, was wir in diesem Moment getan haben“, sagt Asisi, der damals mit seinem Sohn auf Rügen im Garten war. „Dann kam ein Anruf von einem Freund aus Berlin, der dachte, dass nun der Dritte Weltkrieg ausbricht.“ Beim Anschauen der Nachrichten mischten sich Grauen, Faszination, Angst und Unfassbares. Seitdem hat Asisi das Thema, der aus einer Migrantenfamilie aus dem Iran abstammt, nie mehr losgelassen.

Fotoshooting für neues Panorama "New York 9/11". Dabei geht es Yadegar Asisi um Genauigkeit – bis hin zu kleinen Details, welche Kleidung Menschen in New York 2001 trugen. Dafür hat auch sein Team gründlich recherchiert. Quelle: (c) asisi

Als Dienstleister für Architekturidee in New York

Dann kam der Zufall: Im Jahr 2002 stand Asisi „als Dienstleister für eine Architekturidee“ selbst im Krater von Ground Zero. Er filmte dort für den Architekten Daniel Libeskind (u. a. Jüdisches Museum Berlin), der später in New York das 9/11-Memorial gestalten durfte. „Ich war mit Polizeischutz unten“, erklärte Asisi rückblickend, Und es begann auch die Faszination für Panoramen, die er inzwischen in verschiedensten Varianten entwickelte. Dabei auch immer wieder Anti-Kriegs-Bekenntnisse, wie auch jenes zur Völkerschlacht „Leipzig 1813“. Das zeigt er auch nicht die Schlacht, sondern ihre Auswirkungen auf die Großstadt. Auch „Die Mauer“, zu sehen in Berlin, reiht sich da ein.

Yadegar Asisi in seinem Studio in Berlin, im Hintergrund ist ein Bild vom Pergamon-Panorama zu sehen. Quelle: Mathias Orbeck

Die weitreichenden Folgen des Terroraktes

„Ich habe keine Lust, den Einschlag oder Ruinen darzustellen, diese Bilder gibt es zuhauf. Nie werde ich eine Schlacht darstellen, das ist völlig belanglos“, erklärt Asisi. Immerhin sei in dem 20 Jahren seit dem Terrorakt viel geschehen. „Spannend ist für mich, was seit jenem Augenblick, der die Welt verändert hat, passiert ist.“ Alle leben mit den weitreichenden Folgen: Mit Krieg und Terror, mit Angst und Paranoia. Und ein ewiger Kreislauf der Gewalt setzt sich fort. Das will er in einer Ausstellung zeigen, die der Besucher und die Besucherin vor dem Blick aufs eigentliche Panorama passieren müssen. „Ich gebe keine fertigen Antworten. Jeder soll seine eigenen finden.“ Gezeigt werden auch Porträts von Menschen, die dabei waren oder später betroffen hin, etwa bei Bombenanschlägen bis hin zu Flüchtlingsströmen. Dabei sollen auch eigentlich zynische Begriffe wie Kollateralschaden hinterfragt werden. Auch Installationen oder Beiträge anderer Künstler wird es geben.

Wie gewohnt, legt der Künstler viel Wert auf Details. So hat sein Team auch gründlich recherchiert, welche Kleidung die Menschen damals trugen, welche Handys sie benutzten. 35 festangestellte Mitarbeiter gehören zum Kernteam des Studio asisi. Die Panoramen entstehen in akribischer Detailarbeit als hochauflösende digitale Gemälde aus tausenden Fotografien, Zeichnungen, Skizzen und Malerei.

Eröffnung des Panoramas ist am 12. März 2022. Bis dahin bleibt in Leipzig Yadegar Asisis 360-Grad-Panorama „Carolas Garten – Eine Rückkehr ins Paradies“ hängen, das ein leidenschaftliches Plädoyer für die Sensibilität der Natur ist. Gerade zu Corona-Zeiten ist ja vielen bewusst geworden, dass der Mensch eben nicht „die Krone der Schöpfung“, sondern auf die Natur angewiesen ist.

Ein Blick in „Carolas Garten“ ist bis Ende Februar 2022 im Panometer in der Leipziger Richard-Lehmann-Straße möglich. Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck