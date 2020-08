Die Lage am Donnerstag: Am Morgen wurde eine leblose Person im Clara-Zetkin-Park entdeckt, die Polizei hat den Bereich großflächig abgesperrt. Corona-Fälle in Sachsen nehmen zu – vier neue Fälle in Leipzig. Bauarbeiten an der Red-Bull-Arena haben am Mittag einen Stromausfall im Zentrum-West ausgelöst.