Leipzig-Ticker - Wasserrohrbruch in Käthe-Kollwitz-Straße +++ Masken-Studie an der Uniklinik +++ Todesfall am Kulkwitzer See

Aktuelle News im Leipzig-Ticker: Ein brutaler Übergriff eines LVB-Kontrolleurs beschäftigt weiterhin die Stadt. Bei einem Notfall am Kulkwitzer See ist ein 29-Jähriger ums Leben gekommen. Und an der Uniklinik Leipzig ist eine Studie zu den körperlichen Belastungen von Mund-Nasen-Schutzmasken veröffentlicht worden. Die Lage am Montag.