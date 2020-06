Aktuelle News im Leipzig-Ticker: Leipzig nähert sich der 30-Grad-Marke. Zum Tag der Architektur gibt’s spannende Einblicke. Und wir geben Antworten auf die Frage: Wohin am Wochenende?

Hitzewochenende in Leipzig+++ Tag der Architektur +++ Streetfood auf der Alten Messe

Leipzig-Ticker - Hitzewochenende in Leipzig+++ Tag der Architektur +++ Streetfood auf der Alten Messe

Leipzig-Ticker - Hitzewochenende in Leipzig+++ Tag der Architektur +++ Streetfood auf der Alten Messe