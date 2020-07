Weiterer Zoff um Kleingarten-Vereinsvorsitzenden

Die Reaktionskette reißt nicht ab. Auch auf die zweite LVZ-Veröffentlichung zum Konflikt in dem Kleingartenverein „Westendgärten“ in Neulindenau am Montag meldeten sich zahlreiche frühere oder aktuelle Pächter, die mit dem Vorsitzenden Norbert Bornmann in Streit geraten sind und sein Verhalten kritisieren. Ihm werden Herrschsucht und Cholerik sowie sexistische und rassistische Äußerungen vorgeworfen. Allerdings taucht auch die Frage auf, warum Bornmann trotz allen Unmuts im Mai vergangenen Jahres in seinem Amt bestätigt wurde.