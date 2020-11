Ladendieb isst rohes Fleisch am Leipziger Hauptbahnhof Am Sonntagnachmittag hat ein 25-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft am Leipziger Hauptbahnhof eine Packung rohes Hähnchenfleisch geöffnet und diese vor Ort angefangen zu essen. Wie die Bundespolizei mitteilte, wollte er anschließend den Laden verlassen ohne die Ware zu bezahlen und wurde gestoppt.



Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet, weil er während der Tat ein Messer in seiner Jackentasche bei sich trug. Die Beamten stellten das Messer sicher und ließen den Dieb nach Abschluss der Maßnahmen wieder gehen.