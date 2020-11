Unterstützung für mittelständische Unternehmen Um von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen zu helfen, hat Sachsen einen Stabilisierungsfonds gestartet. Wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte, umfasst das Paket ein Volumen bis zu 370 Millionen Euro. Mit dem Geld soll kann sich das Land für eine begrenzte Zeit an in Not geratenen Unternehmen beteiligen - und so deren Liquidität sichern.