Sachsen ist einsamer Spitzenreiter in Sachen 7-Tage-Inzidenz: Der Wert stieg am Sonntag auf 300 Fälle je 100.000 Einwohner. Und: In der Messestadt ist ein neuer Weltrekord auf 180 Kilometer aufgestellt worden. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.

