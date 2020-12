Stadt sieht „Pop-up-Weihnachtsmärkte“ als Problem Die neue Allgemeinverfügung der Stadt, in der die Glühwein- und Alkoholverbote geregelt werden, soll am Mittwoch veröffentlicht werden und am Tag darauf in Kraft treten. Hintergrund der verschärften Corona-Regeln seien Probleme mit „Pop-up-Weihnachtsmärkten“ und Verkäufen außer Haus, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg.



Auf strenge Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen will die Stadt vorerst verzichten. „Unser Ziel ist es, mit diesen Maßgaben niemals an die Inzidenz von 200 zu kommen“, sagte Hasberg. Die Lage werde "zunehmend kritisch", hatte OBM Jung zuvor in einer Mitteilung gewarnt. "Das Virus greift auch in Leipzig um sich und in den Kliniken arbeitet das Personal an der Grenze der Belastbarkeit."