Nextbike schränkt Fahrradverleih in weiteren Teilen Leipzigs ein

Leipzig

Das Bike-Sharing-Unternehmen Nextbike schränkt seinen Fahrradverleih in Leipzig weiter ein. Neben weiten Teilen des Leipziger Ostens, wo schon seit mehreren Wochen die markanten Räder mit dem silbergrauen Rahmen und blauen Spritzschutz nicht mehr ausgeliehen oder zurückgegeben werden können, sind nun auch Randbereiche der Verleihzone im Süden und Westen betroffen. Wie Nextbike-Sprecherin Mareike Rauchhaus am Mittwoch gegenüber der LVZ sagte, würden die Einschränkungen noch mehrere Wochen dauern.

Seit Mittwoch können auch in den rot markierten Straße an den Rändern der Verleihzone keine Nextbike-Räder mehr zurückgegeben werden. Quelle: Nextbike

Mehr als 200 Fahrräder durch Vandalismus beschädigt

Wie berichtet, hatte das Unternehmen nach einer Vandalismus-Welle Anfang Juni mehr als 200 seiner 1200 in Leipzig stationierten Räder aus dem Verkehr gezogen. Grund: Unbekannte hatten in Reudnitz-Thonberg und rund um die Eisenbahnstraße die Schlösser geknackt und die Fahrräder unbefugt zum Herumcruisen genutzt. Diesem Ausmaß von Vandalismus sei das Unternehmen bislang noch nicht ausgesetzt gewesen. „Wir haben mittlerweile alle beschädigten Räder eingesammelt“, sagte Rauchhaus. Sie würden derzeit repariert. Gleichzeitig werde der Schutz der Räder verbessert. Die ersten Fahrräder mit zusätzlich gesicherten Schlössern befinden sich bereits im Alltagstest.

Anfang Juni hatte Nexbike wegen hoher Vandalismusschäden den Fahrradverleih schon in weiten Teilen des Leipziger Osten (rote Flächen) ausgesetzt. Quelle: Nextbike

Nextbike konzentriert sich auf Verleih-Hotspots

Die Nextbike-Fahrräder können innerhalb der sogenannten Flexzone an jedem beliebigen Ort in Leipzig geliehen und abgestellt werden. Da durch die Reparaturen derzeit jedoch deutlich weniger Räder zur Verfügung stehen und es stellenweise schon Engpässe gibt, hat das Unternehmen am Mittwoch bekanntgegeben, das Verleihgebiet zeitweilig noch weiter zu verkleinern. Nach den Worten von Rauchhaus seien davon nun auch mehrere Straßen an den Rändern der Flexzone im Osten, Westen und Süden betroffen. Dort würden ohnehin nicht so viele Räder ausgeliehen. Der Verleih-Stopp in diesen Bereichen reduziere allerdings erheblich den Aufwand für das Serviceteam, das jeden Tag Fahrräder in der ganzen Stadt einsammelt und zu den Verleih-Hotspots zurückbringt.

Täglich werden Leihräder eingesammelt und zu den Verleih-Hotspots zurückgebracht. Quelle: Johanna Apel

Die Bereiche, in denen jetzt keine Fahrräder mehr zurückgegeben und damit auch nicht mehr ausgeliehen werden können, sind in der Nextbike-App rot markiert. Wer sein Leihfahrrad dennoch außerhalb der Flexzone zurückgibt, muss mit Extra-Kosten von 20 Euro rechnen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unternehmen bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Nextbike-Sprecherin bat die Leipzigerinnen und Leipziger erneut darum, das Unternehmen über Standorte von beschädigten Fahrrädern zu informieren (per E-Mail unter dem Betreff „Leipzig Vandalismus“ an kundenservice@ nextbike.de) sowie Vandalismus-Beobachtungen und offensichtlich unbefugte Nutzungen der Fahrräder auch an die Polizei zu melden. Nach den Geschäftsbedingungen des Unternehmens werden die Räder nicht an Personen unter 16 Jahren verliehen.

Von Klaus Staeubert