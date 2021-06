Leipzig

Riesen-Frust bei Nextbike: Der Fahrradverleiher zieht sich erstmals in Leipzig aus einem Stadtgebiet zurück. „Ab Donnerstag werden wir unseren Service in Teilen des Leipziger Ostens temporär einschränken“, sagte Nextbike-Sprecherin Mareike Rauchhaus am Mittwoch gegenüber der LVZ. Grund dafür sei „extrem gestiegener Vandalismus“ in Reudnitz-Thonberg und rund um die Eisenbahnstraße.

Die Fahrräder können in weiten Teilen der Stadt ausgeliehen und dann an jedem beliebigen Ort innerhalb der sogenannten Flexzone zurückgegeben werden. Ein Angebot, das sich seit Jahren wachsender Beliebtheit erfreut. Allein im vergangenen Jahr war die Zahl der Ausleihen trotz Corona-Pandemie um 13 Prozent in Leipzig gestiegen.

200 Fahrradschlösser seit April geknackt

Von den 1200 Fahrrädern, die Nextbike in Leipzig im Umlauf hat, seien allein seit April 200 beschädigt worden. Es habe zwar schon immer Sachbeschädigungen gegeben. „Aber so krass wie jetzt im Osten war das noch nie“, so Rauchhaus. Unbekannte würden dort reihenweise die Schlösser aufbrechen, die SIM-Karten entfernen, mit den Rädern dann herumfahren und diese irgendwo abstellen. Zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Sprecherin keine Angaben.

Am Montag hat das Unternehmen, das in 300 Städten weltweit tätig ist, eigens eine Taskforce gebildet, die das Problem in den Griff bekommen soll. Das Serviceteam werde verstärkt, die Mitarbeiter seien angehalten, ein Auge auf die Problemregion zu werfen, nach beschädigten Rädern zu suchen und diese gezielt einzusammeln. Außerdem wurde die Polizei eingeschaltet.

Nextbike bittet Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe

Die Bereiche, in denen ab Donnerstag keine Fahrräder mehr zurückgegeben und damit auch nicht mehr ausgeliehen werden können, sind in der Nextbike-App rot markiert. Wer sein Leihfahrrad dennoch in der gesperrten Zone zurückgibt, muss dann mit Extra-Kosten in Höhe von 20 Euro rechnen. Wie lange die Einschränkungen gelten werden, konnte Rauchhaus nicht sagen. Es werde derzeit nach robusten Lösungen gesucht, die Schlösser der Räder künftig besser zu schützen.

Nextbike hat seine Flexzone (violett) in Leipzig vorübergehend verkleinert. In den rot markierten Gebieten dürfen ab Donnerstag keine Leihfahrräder mehr zurückgegeben werden. Quelle: nextbike

Die Nextbike-Sprecherin bat die Leipzigerinnen und Leipziger darum, das Unternehmen über Standorte von beschädigten Fahrräder zu informieren (per Mail unter dem Betreff „Leipzig Vandalismus“ an kundenservice@nextbike.de) sowie Vandalismus-Beobachtungen und offensichtlich unbefugte Nutzungen der Fahrräder auch an die Polizei zu melden. Nach den Geschäftsbedingungen des Unternehmens dürfen Personen unter 16 Jahren die Räder nicht nutzen.

Von Klaus Staeubert