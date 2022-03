Leipzig

Leipzig bereitet sich auf einen massenhaften Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. „Wir müssen uns auf 10.000 bis 12.000 Menschen einstellen, die nach Leipzig kommen“, sagte am Donnerstag Rathaussprecher Matthias Hasberg. „Das entspricht in etwa der Zahl der Flüchtlinge von 2015/16, die damals aber innerhalb von zwei Jahren kamen. Wir rechnen jetzt binnen Wochen mit dieser Zahl.“ Die Stadt stehe damit vor einer „noch nie dagewesenen Situation“.

Wie viele Kriegsflüchtlinge sich bereits in Leipzig aufhalten, ist unklar. Rechnet man allein diejenigen ein, die sich bereits in der Erstaufnahme in Leipzig-Mockau und im Ankommenszentrum im Neuen Rathaus ein, dürften es um die 1000 Menschen sein.

Es gibt keine Reserven, auf die die Stadt zurückgreifen kann

Die Fluchtbewegung aus der von Russland angegriffenen Ukraine stelle die Kommune nicht bloß vor Herausforderungen, sondern geradezu vor Probleme, sagte Hasberg. Es gebe keine Reserven, von denen die Bundesinnenministerin am Mittwoch sprach. Alles muss jetzt aus dem Boden gestampft werden. Hasberg kündigte mehrere Maßnahmen an, die die Kommune jetzt sofort in Angriff nehme. „Wir werden in den nächsten Tage eine Struktur schaffen, die schnell und effektiv ist.“

Feuerwehr richtet Hilfepunkt auf dem Hauptbahnhof ein

Zunächst werde die Feuerwehr noch im Laufe des Donnerstagnachmittag auf dem Hauptbahnhof einen Hilfepunkt einrichten, um dort die Situation von gestrandeten Kriegsflüchtlingen zu verbessern. So wird es ein beheiztes Zelt geben, wo die Kriegsflüchtlinge unterkommen, versorgt und verpflegt werden, die mit dem Zug kommen und möglicherweise auch nur auf eine Weiterfahrt warten. „Es soll niemand auf dem Bahnsteig übernachten müssen“, so der Rathaussprecher.

Weil das Ankommenszentrum, das am Mittwoch im Neuen Rathaus für die Registrierung von Flüchtlingen, die bereits eine Unterkunft haben, eingerichtet wurde, bereits am ersten Tag an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen war, gibt es jetzt Überlegungen ein zweites Ankommenszentrum zu eröffnen. „Das Problem ist dabei nicht so sehr, einen Raum zu finden, sondern das Personal“, sagte Hasberg. Es handele sich um geschulte Mitarbeiter, beispielsweise Sachbearbeiter für Sozialrecht. Das könne nicht jeder Verwaltungsangestellte machen.

Krisenstab nimmt Freitag Arbeit auf

Neben dem bereits arbeitenden Koordinierungsstab Ukraine wird am Freitag um 9 Uhr nun auch ein Krisenstab seine Arbeit aufnehmen, der voraussichtlich zweimal pro Woche tagt. Zuletzt hatte die Stadt einen solchen Verwaltungsstab – so die formale Bezeichnung – im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie einberufen. Dieses Gremium ist breiter aufgestellt als der Koordinierungsstab, setzt sich neben Verwaltungsmitarbeitern auch aus Vertretern von Polizei, Bundespolizei, Feuerwehr, Bundeswehr und Hilfsorganisationen zusammen. Hasberg: „Die Kommunikationswege sind hier sehr viel kürzer und die Entscheidungen gehen viel schneller.“

Unterbringung in Turnhalle wäre „die letzte Option“

Das wohl schwierigste Problem, das es schnell zu lösen gilt, ist jedoch die Bereitstellung von Unterkünften. „All unsere Unterkünfte sind so gut wie voll“, so der Rathaussprecher. Zwei neue Einrichtungen, die ohnehin jetzt eröffnet werden sollten, stünden ab nächster Woche zur Verfügung. Jedes dieser Häuser biete Platz für eine Personenzahl im unteren dreistelligen Bereich. Dazu seien noch zwei weitere Gemeinschaftsunterkünfte in Vorbereitung. Es müssten aber auch „massiv“ Zimmer in Hotels und Hostels angemietet werden. „Wenn das nicht reicht bleiben noch Turnhalle und Zelte.“ Allerdings wolle Stadt von Turnhallen „so lange wie möglich“ Abstand nehmen, da die Schulen in den vergangenen beiden Jahren schon genug gelitten hätten. Hasberg: „Aber wenn es nicht anders geht, bevor jemand auf der Straße sitzt, ist das die letzte Option“.

Es gebe zudem Gespräche zwischen dem Freistaat und der Messe, ob auch auf dem Gelände der Neuen Messe Erstaufnahmekapazitäten geschaffen werden können. Momentan kann das Land 1300 Erstaufnahmeplätze in Mockau bereitstellen, die jedoch schon am Mittwoch ausgeschöpft waren.

Notunterkunft in der Arena

In der Arena wird voraussichtlich noch am Freitag für vorerst zwei Wochen eine Notunterkunft für eine vierstellige Zahl von Kriegsflüchtlingen hergerichtet. Unklar ist jedoch, ob es überhaupt gelingt, ausreichend Feldbetten in der Kürze der Zeit zu besorgen.

Von Klaus Staeubert