Niederlage vor Gericht: Konsum in Leipzig-Lindenau muss Biomarkt weichen

Leipzig

Alle Bemühungen von Nachbarschaft und Genossenschaft waren umsonst. Die langjährige Konsum-Filiale in der Demmeringstraße im Leipziger Stadtteil Lindenau muss zum Jahresende schließen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, habe das Oberlandesgericht Dresden im Streit mit dem neuen Eigentümer der Immobilie entschieden, dass die angefochtene Kündigung der Ladenfläche bestehen bleibt. Der Supermarkt müsse deshalb Ende Dezember tatsächlich schließen, heißt es in der Stellungnahme. Dem Vernehmen nach, soll eine überregionale Bio-Marktkette bereits einen Mietvertrag an selber Stelle unterschrieben haben.

„Dieses Urteil stimmt uns zunächst einmal sehr traurig“, bedauert Konsum-Vorstand Michael Faupel den Gerichtsbeschluss. „Wir haben alles versucht, um die Schließung abzuwenden und wären gern im Kiez geblieben, denn wir fühlen uns hier sehr wohl.“ Vorstandskollege Dirk Thärichen hatte sich zuletzt gegenüber der LVZ noch kämpferisch gezeigt und ein Weiterbestehen des Supermarktes in der Demmeringstraße für möglich gehalten. „Wir bedauern sehr, diesen Standort aufgeben zu müssen, denn wir sind schon seit über 25 Jahren hier. Für uns und unsere Kunden hängen viele Erinnerungen und Geschichten an diesem Ort“, so Thärichen.

Konsum: Suchen Kompromiss mit neuem Mieter Denn’s

Ganz aufgeben will die Genossenschaft offenbar aber noch immer nicht. Wie es am Freitag hieß, gebe es noch Gespräche mit dem neuen Eigentümer des Gebäude, der D9 Vermögensverwaltung aus Berlin, sowie mit dem bereits als neuem Mieter der Ladenfläche präsentierten Bio-Marktkette Denn’s. „Alle drei Parteien suchen nun nach einem Kompromiss und befinden sich immer noch in guten Gesprächen. Unser Ziel ist es, gemeinsam eine Lösung zu finden, die vor allem den Menschen im Kiez Nutzen bringt“, so Konsum-Vorstand-Thärichen.

Monatelang hatte auch eine Initiative von Lindenauer Anwohnerinnen und Anwohnern für dien seit Dezember 1995 im Quartier bestehenden Konsum-Markt gekämpft und im September mehr als 2400 Unterschriften für den Erhalt gesammelt. Mit Argwohn hat man dort die Entscheidung des Gerichts zur Kenntnis genommen „Wer meint, von Berlin aus als neue Immobilienbesitzer in ur-kapitalistischer Art und Weise Stadtentwicklung im Leipziger Westen betreiben zu wollen, irrt. Es ist keine soziale Wohltat, einen alteingesessenen, regionalen Nahversorger in genossenschaftlicher Struktur wie den Konsum durch etwas anderes zu ersetzen“, heißt es in einer schriftlichen Reaktion.

Nachbarschaftsinitiative fürchtet Verlust eines sozialen Ortes

Nach LVZ-Informationen argumentierte der neue Immobilien-Eigentümer bei seiner Kündigung unter anderem mit angeblich veränderten Strukturen in der Nachbarschaft. Dazu die Initiative der Anwohnerinnen und Anwohner weiter: „Es zeugt auch nicht von Interesse an der Sozialstruktur und der Zukunft im Stadtteil: Viele, insbesondere ältere Menschen sehen in dem Konsum nicht nur einen Laden, sondern auch einen sozialen Ort, an dem Kontakte gehalten werden.“ Zudem gebe es für Neuansiedlung im Quartier auch andere Möglichkeiten – beispielsweise auf Baugrundstücken direkt am Lindenauer Markt.

Aus dem Vorstand der Genossenschaft gab es am Freitag noch einmal Dank für das Engagement der Anwohnerinnen und Anwohner. „Diese Solidarität bedeutet uns sehr viel“, so Dirk Thärichen.

Von Matthias Puppe