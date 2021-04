Leipzig

Etwa 85.000 Menschen lebten 1989 in Grünau. Doch mit der Wiedervereinigung schrumpfte die Zahl rapide. Allein im ersten Jahrzehnt verloren die Leipziger Ortsteile Lausen-Grünau, Grünau-Mitte, Grünau-Nord, Grünau-Ost und Grünau-Siedlung zusammen rund 30.000 Einwohner. Auch in den folgenden zehn Jahren ging die Abwanderung weiter: Das Amt für Statistik und Wahlen Leipzig verzeichnete 2010 in den fünf Ortsteilen 42.340 Einwohner. Seither steigt die Bevölkerungszahl aber wieder allmählich, 2020 auf 47.090.

Aus den statistischen Daten lässt sich ablesen, dass Grünau älter wird. Im Jahr 2000 waren hier rund 9800 Menschen 65 und älter, 20 Jahre später sind mehr als 15.000 Grünauer in dieser Altersgruppe angekommen. Seit zehn Jahren bleibt immerhin die Zahl der 15- bis 64-Jährigen fast konstant bei gut 25.000. Und es gibt wieder mehr Kinder bis 14 Jahren im Viertel, aktuell mehr als 6500.

Bevölkerungswachstum dank Geflüchteten

In den Zahlen zeigt sich zudem, dass seit 2015 viele Geflüchtete nach Grünau gezogen sind. Lebten in den fünf Ortsteilen im Jahr 2000 noch gut 1800 Menschen ohne deutschen Pass, sind es mittlerweile mehr als 6200. Das Geschlechterverhältnis ist aktuell fast ausgeglichen, wohingegen 2000 ebenso wie 2010 noch deutlich mehr Frauen als Männer in Grünau lebten.

Zum Stadtteilbezirk West gehören außer den fünf Grünauer Ortsteilen noch Miltitz und Schönau. Alle weiteren Statistiken beziehen sich auf diese Verwaltungseinheit, in der 2020 54.190 Menschen lebten – und zwar zu einem großen Teil allein. 51,5 Prozent der Wohnungen führt das Amt für Statistik und Wahlen als Single-Haushalte. Aus zwei Menschen bestehen 31,3 Prozent der Haushalte, nur 3,3 Prozent setzen sich aus fünf oder mehr Personen zusammen.

Wie in fast allen Leipziger Vierteln steigen im Stadtbezirk West die Mieten. Betrug die durchschnittliche Kaltmiete 2017 noch 4,66 Euro pro Quadratmeter, liegt sie 2020 bei 5,05 Euro. Fast unverändert bleibt hingegen der Anteil des Haushaltsnettoeinkommens, den die Menschen hier für die Gesamtmiete ausgeben, bei rund 30 Prozent.

Das durchschnittliche Nettoeinkommen lag im Stadtbezirk West 2019 bei 1237 Euro pro Person. Im nur leicht darüber liegenden Mittelwert des Haushaltseinkommens von 1438 Euro macht sich der große Anteil der Single-Haushalte bemerkbar.

Die Altersstruktur im Stadtbezirk West zeigt sich zudem darin, dass 50 Prozent der Menschen ihren Lebensunterhalt hauptsächlich aus Renten oder Pensionen bestreiten. 40 Prozent finanzieren sich im Wesentlichen über ein Erwerbseinkommen, sieben Prozent beziehen Arbeitslosenbezüge.

Die Wahlergebnisse sind in den vergangenen Jahren je nach Anlass unterschiedlich ausgefallen. Während bei der Stadtratswahl 2019 Die Linke mit 27 Prozent der Stimmen stärkste Partei im Stadtbezirk West wurde, erhielt bei der Landtagswahl 2019 die CDU mit 31 Prozent den höchsten Stimmanteil. Bei der Europawahl 2019 erreichte wie schon bei der Bundestagswahl 2017 die AfD mit jeweils 29 Prozent den ersten Platz.

Von Mathias Wöbking