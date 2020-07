Niedrige Preise: So wirkt sich die Mehrwertsteuersenkung aus

Leipzig

Seit Mittwoch kann deutschlandweit bei jedem Einkauf gespart werden. Die Bundesregierung hat die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent gesenkt und möchte damit den Konsum anregen und der Wirtschaft neuen Schwung verleihen. Drei Prozent sollen den Unterschied machen – bei den meisten Lebensmitteln sogar nur zwei Prozent, denn der ermäßigte Steuersatz sinkt von sieben auf lediglich fünf Prozent. Beim Kauf einer Milchflasche, Müslipackung und frischem Obst zum Frühstück sparen Kunden nur wenige Cent. Doch das rechnet sich bereits.

Die Mehrwertsteuersenkung gilt vom 1. Juli bis zum 31. Dezember. Eine historische Entwicklung, denn seit der Einführung dieser Steuer ging der Wert immer nur nach oben. 20 Milliarden Euro soll die Steuersenkung Bund und Länder voraussichtlich kosten. Geld, das der Kunde beim Einkauf sparen soll. In den kommenden sechs Monaten verdient der durchschnittliche Leipziger laut einer kommunalen Bürgerumfrage rund 8600 Euro netto. Wie viel er davon sparen kann, kommt ganz auf das individuelle Kaufverhalten an.

Jeder Sachse spart rund 28 Euro beim Kauf von Lebensmitteln

Der Liter Milch beispielsweise, der derzeit noch 79 Cent kostet, wird künftig für 77 Cent angeboten. Bei einem neuen VW Golf im Wert von etwa 20 000 Euro wären das bereits rund 500 Euro Ersparnis. Wer allerdings keine großen Investitionen für die nächsten Monate plant, kann auch beim Lebensmitteleinkauf langfristig sparen. Fast alle Discounter geben die Steuersenkung direkt an ihre Kunden weiter und reduzieren die Preise. Einer Befragung des Statistischen Landesamts Sachsens zufolge gibt jeder Sachse im Schnitt 230 Euro für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke pro Monat aus (Daten aus 2008 bis 2013). Jeder Sachse spart also theoretisch allein beim Lebensmitteleinkauf in den kommenden sechs Monaten rund 28 Euro.

Temporäre Steuersenkung soll Kaufanreiz schaffen

Die Mehrwertsteuersenkung ist von der Bundesregierung auf sechs Monate begrenzt, um teure Investitionen möglichst zeitnah zu tätigen. „Das Ziel ist, dass die Bürgerinnen und Bürger eine mögliche Kaufentscheidung jetzt treffen und sie nicht ins nächste oder übernächste Jahr schieben“, so Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Verpflichtend ist die Weiterleitung der Steuersenkung an die Kunden allerdings nicht.

Sachsens Wirte sind auf die Gelder selber angewiesen

Axel Hüpkes, Präsident des Sächsischen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga), kündigte bereits an, dass die Gastronomiebranche die finanzielle Unterstützung selbst benötigt. „Wir müssen den Leuten Zuschüsse geben, Kredite allein reichen nicht“, erklärte Hüpkes. Viele Hoteliers und Wirte stehen angesichts der Krise kurz vor der Insolvenz. Ihnen soll eine weitere Mehrwertsteuersenkung nun helfen. Bis Juli 2021 gilt für gastronomische Betriebe der ermäßigte Steuersatz von sieben, aktuell also fünf Prozent.

Der Verband der Automobilindustrie hingegen hat angekündigt, dass alle Händler ihre Preise von Neuwagen für die Kunden entsprechend senken und auch die meisten großen Elektronikfachmärkte, Möbelhäuser und zahlreiche Einzelhändler reduzieren ihre Preise.

Von Tilman Kortenhaus