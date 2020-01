„Niemand hat gesagt, dass Demokratie einfach ist“

Leipzig

„Im Jahr 2020 sollen in die Schillerakademie nicht nur Promis eingeladen werden, sondern auch Leute, die sich hier vor Ort für Demokratie einsetzen“, sagte Jens-Uwe Jopp, Geschichtslehrer an der Friedrich-Schiller-Schule und Moderator der Schilllerakademie. Die Veranstaltungsreihe startete am Donnerstagabend in ein neues Jahr. Tatsächlich waren schon einige Prominente zu Gast: die Linken-Politiker Gregor Gysi und Katja Kipping, Grünen-Chef Robert Habeck, FDP-Chef Christian Lindner, RB-Manager Ralf Rangnick oder der Theologe Friedrich Schorlemmer zählen dazu.

Schule, Demokratie und Gewalt von rechts und links

Zur Diskussionsrunde mit dem Thema „Demokratisch, praktisch antifaschistisch – wie geht das?“ waren die Leipziger SPD-Vizechefin Irena Rudolph-Kokot und Ingo Stange vom „Netzwerk für demokratische Kultur“ Wurzen geladen. In der anderthalbstündigen Gesprächsrunde wurde über Schulpolitik, demokratische Bildung sowie Gewalt von rechts und links diskutiert. Die Schüler beteiligten sich lebhaft an der Diskussion.

Demokratische Bildung

„Man muss Demokratie lernen – von Anfang an“, betonte Irena Rudolph-Kokot, die im Netzwerk „ Leipzig nimmt Platz“ aktiv ist. Gerade in Zeiten, in denen rechtes Gedankengut erstarke, sei dies eine wichtige bildungspolitische Aufgabe – auch der Schulen. „Es hat niemand gesagt, dass Demokratie einfach ist“, ergänzte sie, „man muss sich anstrengen für Demokratie, aber diese Aushandlungsprozesse sind sehr wichtig.“

„Darüber muss geredet werden“

Die „lokalpolitische Links-Rechts-Debatte“, also die Ausschreitungen in der Silvesternacht in Connewitz waren ebenfalls Thema. Ingo Stange kritisierte die allgemeine Stimmungsmache und auch das Verhalten der Polizei. Daraus entfachte sich eine Debatte über rechte und linke Gewalt. Kokot, die wegen ihrer Kritik an der Einsatztaktik der Polizei in der Silvesternacht mit parteiinternen Rücktrittsforderungen konfrontiert wurde, betonte: „Gewalt von rechts ist vor allem in Sachsen akut und überwiegt gegenüber linker Gewalt.“ Dennoch dürfe man nicht leugnen, dass auch seitens der Linken Gewalt eskaliert. „Das ist nicht von der Hand zu weisen, und darüber muss geredet werden“, so die 46-jährige.

Trotz unruhiger politischer Zeiten zeigten sich Stange und Rudolph-Kokot angesichts so vieler engagierter junger Menschen zuversichtlich und forderten die Schüler zu politischem Engagement auf. „Macht es einfach“ und „bleibt kritisch“ gaben sie ihnen mit auf den Weg.

Von Lilly Günthner