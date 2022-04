Leipzig

Während die Stadt Leipzig einen neuen Anlauf unternimmt, um auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz ein Freiheits- und Einheitsdenkmal zu bauen, geht sie mit ihren vorhandenen Revolutionsdenkmalen nicht sehr pfleglich um. Darauf weist die Leipziger Kulturstiftung hin. „Als Anrainer mit Sitz in der Alten Nikolaischule liegt uns natürlich der Nikolaikirchhof besonders am Herzen“, sagt Geschäftsführer Olaf Doehler.

Seit 2016 habe die Stiftung Ideen für eine würdige Gestaltung und Belebung des Platzes gesammelt. Zum Beispiel sei leider schon damals die Lichtinstallation aus 144 Glassteinen, die in das historische Bodenpflaster eingefügt wurden, kaputt gewesen. Dabei ging das Kunstwerk „Öffentliches Licht“ aus einem Wettbewerb hervor, den die Stiftung einst gemeinsam mit der Stadt ausgelobt hatte. Gewinner waren Tilo Schulz aus Leipzig und Kim Wortelkamp aus Dresden. Sie wollten mit der zufallsgesteuerten Zuschaltung je eines Leuchtwürfels pro Minute symbolisieren, wie sich die Demonstranten nach den Friedensgebeten im Herbst 1989 allmählich draußen vor der Nikolaikirche sammelten.

Lichtinstallation seit Jahren duster

Doch die Glassteine leuchten längst nicht mehr bei einbrechender Dunkelheit in Blau, Grün und Magenta. 2018 hatte das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) überlegt, das gesamte historische Kupferschlackenpflaster auf dem Platz auszutauschen und durch weniger rutschiges Material zu ersetzen. Damals gab die Stadt die Kosten für eine Reparatur der ihr gehörenden Lichtinstallation mit 60.000 Euro an. Auf LVZ-Nachfrage erklärte das VTA jetzt, für die defekten Lichtsteine gebe es keine Ersatzteile mehr. „Prinzipiell ist es das Anliegen der Stadt, diese auf aktueller technischer Basis zu erneuern. Allerdings ist hierfür noch keine Finanzierung gegeben. Die Kosten werden gegenwärtig auf rund 160.000 Euro geschätzt.“

144 gläserne Leuchtsteine wurden 2003 in das Pflaster des Nikolaikirchhofs eingefügt, um an die Friedliche Revolution von 1989 zu erinnern. Doch diese Lichtinstallation ist seit Jahren defekt. Ihre Reparatur würde 160.000 Euro kosten. Quelle: Jens Rometsch

Der Plan zum Austausch des historischen Pflasters im Nikolaikirchhof wurde schnell wieder fallengelassen – obwohl die Leipziger 2018 bereits mal vor Ort auf verschiedenen alternativen Bodenmaterialien probelaufen durften. Grund: Der ganze Platz samt Belag steht unter Denkmalschutz. Die damalige Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau legte daher fest, dass lediglich eine Sanierung des Bestandes infrage komme.

Die Kulturstiftung findet diese Entscheidung nach wie vor richtig, betont Doehler. Nur passiert sei vor Ort seitdem nichts. Eventuell ließen sich einige besonders rutschgefährdete Stellen denkmalgerecht anrauen. „Unser Konzept geht jedoch weit über das Revolutionspflaster hinaus“, sagt er. „Der Schwerpunkt liegt auf der Sanierung der Nikolaikirche selbst.“

Da leuchtete es noch: das Kunstwerk „Öffentliches Licht“ Quelle: Stiftung Lebendige Stadt

Nikolaikirche muss bald saniert werden

Nicht nur die Fassade des Gotteshauses müsse bald eine Erneuerung erfahren, wenn das Bauwerk keine Schäden erleiden soll. Zwar sei der aus bürgerschaftlichem Engagement entstandene Erinnerungsdreiklang in dem Kirchhof ein Glücksfall gewesen – er besteht aus der 1999 aufgestellten Nikolaisäule, einem überlaufenden Granit-Brunnen des Londoner Meisterarchitekten David Chipperfield (2003) und eben jenen Lichtsteinen im Boden (2003). Doch es fehle noch viel für die Besucher dieses welthistorisch wichtigen Ortes, der auch zu den Touristenmagneten in Leipzig zähle.

Das Predigerhaus am Nikolaikirchhof im Jahr 1890. Die Kulturstiftung will die dekorative Fassadenbemalung des Münchner Künstlers Otto Hupp wieder herstellen. Quelle: Kulturstiftung Leipzig

Wichtige Verbesserungen wären ein kleines Informationszentrum, auch Sitzbänke und öffentliche Toiletten. Anschlüsse für Veranstaltungen – wie Wasser und Strom – seien arg verschlissen oder gar nicht vorhanden. Am Nikolaieck (dem Abzweig zur Ritterstraße) könnte eine Baumgruppe die Aufenthaltsqualität erhöhen und bei Hitze Schattenplätze bieten. Im Erdgeschoss der Universitätsgebäude in der Ritterstraße ließe sich ideal das Info-Zentrum einquartieren; vielleicht könnten auch Toiletten entstehen – Vorbild wäre der Thomaskirchhof. Die Kulturstiftung liebäugele sogar mit der Rekonstruktion der originalen Fassade des Predigerhauses neben der Alten Nikolaischule. Dessen prachtvolle ornamentale Malereien waren 1930 bei einem Neuverputz weggelassen worden.

„Zu all diesen Punkten haben wir viele Gespräche mit der Kirchgemeinde und der Uni geführt“, erläutert Doehler. „Wir sitzen längst in einem Boot und hoffen, dass nun auch die Stadt mit einsteigt.“ Die Corona-Pandemie habe das Thema zuletzt verdrängt, aber in Kürze finde ein erstes Treffen mit Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) statt, um ihm das Konzept zu erläutern. „Aus unserer Sicht geht es hier um das wichtigste Revolutionsdenkmal in Leipzig.“

Von Jens Rometsch