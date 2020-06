Nobelquartier Siebengrün: Baufirma wartet seit Jahren auf Geld

Leipzig

Vielleicht wäre es besser für die Baufirma Ezel gewesen, wenn sie auch schnell das Weite gesucht hätte. Diese Frage stand 2014 im Raum – damals ging der Investor des größten Wohnungsbauprojektes in Leipzig pleite. Doch von der nunmehr insolventen Licon-Gruppe hatte das mittelständische Unternehmen aus Süptitz bei Torgau bereits Aufträge im Gesamtumfang von 4,2 Millionen Euro angenommen. Meist ging es um Erschließungsarbeiten für die Umwandlung einer früheren Bundeswehrkaserne in Gohlis zum noblen Wohnquartier Siebengrün. „Zu 70 Prozent hatten wir die Aufträge schon abgearbeitet“, erinnert sich ihr Technischer Leiter Peter Rott.

Probleme schon vor der Insolvenz

Die Baufirma Ezel entschloss sich, nicht wegzulaufen. „Wenn wir das getan hätten, würde es Siebengrün bis heute nicht geben“, meint Rott. Man habe sich gegenüber den Käufern der etwa 400 Wohnungen verpflichtet gefühlt, deshalb den Bau von Straßen, Wegen und einer künstlichen Gewässerlandschaft mit zwei Brücken fortgesetzt. Da Licon bereits vor der Insolvenz Zahlungsschwierigkeiten hatte, trat der Investor mehrfach Bürgschaften bei der Stadt Leipzig für die Erschließungsleistungen an die Firma Ezel ab. Je nach Bautenstand wurden Teilbeträge davon freigegeben.

Idyllisch erscheint die künstlich erschaffene Seenlandschaft im Gohliser Quartier Siebengrün. Dafür wurden auch zwei Brücken gebaut. Quelle: Kempner

Trotzdem traf die Licon-Insolvenz die Baufirma aus Torgau hart. Einerseits reichten die Bürgschaften nicht annähernd für die beauftragten Leistungen aus, so Rott. Andererseits stellte sich später heraus, dass beim Verkauf der Parzellen an weit über 100 Eigentümer nicht selten von den Verträgen mit der Stadt abgewichen worden war. So gelangten Teilflächen, die für Wege, einen Spielplatz oder Bäume vorgesehen waren, in Privatbesitz. Für die Brücken hatte Licon keinen Bauantrag gestellt. Bei einem der Regenwasserbecken fehlte die Teichfolie und so weiter.

Leipziger Wasserwerke zahlten zügig

2015 stimmten sich der Insolvenzverwalter, die Firma Ezel sowie das Leipziger Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) gemeinsam ab, wie die Probleme zu lösen sind, erzählt Rott weiter. „Obwohl der Insolvenzverwalter seinen Nichteintritt in die Verträge gemäß Paragraf 103 Insolvenzordnung erklärte, machte das VTA immer neue Forderungen auf.“

Fünf Meter neben der Martin-Drucker-Straße will die Stadt in diesem Monat Probebohrungen durchführen lassen, um den Boden auf eventuelle Altlasten zu untersuchen. Quelle: Kempner

Trotzdem habe das Torgauer Unternehmen zur Stange gehalten. Zum Beispiel habe es die Arbeiten zur Schmutz- und Regenwasserableitung vollendet und von der Leipziger Wasserwerken „ohne Probleme“ aus deren Bürgschaften bezahlt bekommen. Nach Vorgaben des Denkmalschutzes wurden Zaun und Mauer an der Olbricht-/Tresckowstraße fertiggestellt – und von Einbehalten aus den Kaufpreisen für die Seegrundstücke finanziert.

„Ausflüchte und Lippenbekenntnisse“

Nur mit dem VTA beziehungsweise Leipziger Rathaus klappe die Zusammenarbeit seit nunmehr fünf Jahren im Zweifel überhaupt nicht. Zum Beispiel sei die durch Ezel ausgebaute Martin-Drucker-Straße von dem Amt schon 2015 abgenommen worden. Die Straßenlaternen seien bis heute in Betrieb, aber noch immer nicht bezahlt. Für die beiden längst fertigen Brücken habe das Torgauer Unternehmen nachträgliche Baugenehmigungen initiiert und finanziert – trotzdem bezahlte die Stadt erst eine Brücke.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist das Wohnquartier Siebengrün noch nicht fertiggestellt. Bis 2007 wurde das Areal am Viertelsweg von der Bundeswehr als Theodor-Körner-Kaserne genutzt. Quelle: Kempner

So gehe das mit anderen offenen Punkten weiter. „Allein zu Siebengrün habe ich 27 Aktenordner im Regal“, berichtet Rott. Der Firma Ezel würden „für unsere komplett erbrachten Erschließungsleistungen“ aus den Bürgschaften bei der Stadt noch weit über 250 000 Euro zustehen. Auch die Eigentümer vor Ort und der Insolvenzverwalter unterstützten die Forderungen. Doch aus dem Rathaus gebe es nur „Ausflüchte und Lippenbekenntnisse“.

Beschwerde beim Leipziger OBM

Beispielsweise kündige die Stadt seit Jahren Prüfungen an, ob sich in dem Quartier nicht doch noch Platz für mehr Bäume und einen Spielplatz finde. „Dabei kann dort jeder sehen, dass dieser Platz nicht da ist.“ Weil ein Nachweis für die Altlastenfreiheit des Erdreichs unter der Martin-Drucker-Straße fehlte, wolle das Amt in fünf Metern Entfernung zur Straße Probebohrungen vornehmen lassen. „Damit wird nur Zeit und Geld verschwendet, weil es bei diesem Abstand nicht zu konkreten Aussagen für den Straßenbereich kommen kann. Für uns ist das Maß voll.“ Im Juni habe sich die Firma mit einem Protestschreiben an Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) gewandt. Zudem habe sie Dienstaufsichtsbeschwerde gegen eine VTA-Mitarbeiterin eingereicht und gedroht, die nicht bezahlte Brücke wieder abzubauen.

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer prüft seit Jahren, ob sich auf dem Gelände noch Platz für zusätzliche Spielanlagen und Bäume finden lässt. Quelle: Kempner

Laut VTA-Chef Michael Jana ist der Fall insgesamt leider recht kompliziert. Auch die Stadt sei sich der „drängenden Zeitschiene“ sehr bewusst, könne die von Licon auf Verwahrkonten eingezahlten Sicherheitsleistungen aber nicht nach Gutdünken auszahlen. Vielmehr gehe das erst, wenn wirklich alle Leistungen aus den öffentlich-rechtlichen Erschließungsverträgen für den jeweils besicherten Bereich erbracht sind. Im konkreten Fall komme erschwerend hinzu, dass für einige Maßnahmen (wie das Betreten von Flächen) immer erst die Zustimmung aller – also weit über 100 – Eigentümergemeinschaften vorliegen muss, die sich selbst oft nur einmal im Jahr treffen.

Vielleicht zahlt die Stadt niemals

Laut dem Amtsleiter sollen die Probebohrungen in diesem Juli stattfinden. Zu weiteren Bäumen und Spielflächen nehme das Amt für Stadtgrün und Gewässer gerade Vorschläge der Eigentümer auf. Derzeit könne die Stadt noch nicht einschätzen, ob „am Ende der Abarbeitung der offenen Vertragspunkte überhaupt ein Betrag übrig bleibt“, so Jana. Falls ja, fließe das Geld aber keineswegs direkt an die Firma Ezel, sondern an den Insolvenzverwalter. Mit den beteiligten, privaten Baufirmen habe die Stadt Leipzig gar keinen Vertrag.

Von Jens Rometsch