Leipzig

Das heimische Sofa ist keine Option. Mit Temperaturen bis 25 Grad und viel Sonne kehrt der Sommer am Wochenende für einen Kurzbesuch nach Leipzig zurück. Grund genug, die beginnende Herbststimmung zu ignorieren und vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr all die Dinge zu tun, die – seien wir ehrlich – nur...