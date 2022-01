Noch keine Engpässe bei PCR-Tests in Sachsen und Leipzig

Leipzig

In einigen Teilen Deutschlands werden die PCR-Test-Kapazitäten knapp – in Schleswig-Holstein zum Beispiel. In Sachsen ist davon derzeit noch nichts zu spüren. „Die Ergebnisse von den Proben des gestrigen Vormittags hatten wir heute früh auf dem Tisch“, sagt Dr. Christian Brust, Allgemeinmediziner im MVZ Polikum Leipzig in der Südvorstadt. Von Engpässen sei nichts zu spüren; es müsse auch niemand abgewiesen werden, der einen Test braucht. Die Virologie am Uniklinikum Leipzig (UKL), die vor allem Proben aus dem eigenen Haus sowie dem angeschlossenen Medizinischen Versorgungszentrum auswertet, verweist ebenfalls auf „stabile Auswertungszeiten“, wie UKL-Sprecher Markus Bien mitteilt.

„Ein solches Problem ist mir nicht bekannt“, sagt auch Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Um Weihnachten habe es zeitweise etwas länger gedauert, aktuell laufe aber alles gut, erklärt der Arzt, der in Wurzen eine allgemeinmedizinische Praxis betreibt. Es gebe zurzeit im Freistaat auch keinen steilen Anstieg der Fallzahlen, der zu einem erhöhten Testbedarf führen könnte, so Bodendieck.

Die Lage könnte sich bei wieder steigenden Inzidenzen drehen. Auch eine Änderung der Quarantäneregeln, die dazu führen würde, dass sich mehr Menschen frei testen lassen, könnte den Bedarf deutlich erhöhen, vermutet Erik Bodendieck. Dann wäre eventuell ein Ausbau der öffentlichen PCR-Teststationen nötig, so der Ärztekammerpräsident.

Von bm