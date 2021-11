Noch einmal ohne 2G-Regel shoppen: In Leipzigs City herrschte am Sonnabend viel Einkaufstrubel, auch im Baumarkt ist es voll. Enttäuschte Händler räumen derweil ihre Buden auf dem Weihnachtsmarkt leer.

Einkaufstrubel am Sonnabend in der Petersstraße in Leipzig: Sarah (links) und Nicole haben volle Einkaufstaschen. Dass ab Montag 2G im Einzelhandel in Sachsen gilt, macht ihnen aber nichts aus. Sie sind geimpft. Quelle: André Kempner