Notaufnahme dicht – Klinikum St. Georg zieht Personal aus Grünau ab

Leipzig

Als erste Klinik in Leipzig hat das Klinikum St. Georg seine Internistische Notaufnahme im Robert Koch Klinikum am Standort Leipzig-Grünau geschlossen. Dadurch frei gewordene Personalkapazitäten werden gebraucht, um die Versorgung der Corona-Patienten am Hauptstandort in Eutritzsch zu unterstützen.

IRLS schickt seit 3. Dezember keine Rettungswagen nach Grünau

Die Klinik gab die Schließung der Notaufnahme am Donnerstag bekannt. Bereits seit 3. Dezember werden keine Rettungswagen mehr von der Integrierten Rettungsleitstelle nach Grünau geschickt. Ralph Schröder, der Ärztliche Leiter Rettungsdienst bei der Branddirektion Leipzig: „Die Notaufnahme ist für die Zuweisung von erwachsenen Patienten über den Rettungsdienst seit dem 3. Dezember gesperrt. Gehfähige Patienten, die sich selber zuweisen, werden trotzdem ärztlich gesichtet und gegebenenfalls erstversorgt.“

Personal in Eutritzsch gerät an Belastungsgrenzen

Der Hintergrund dieser Entscheidung ist ernst. „Wir bedauern diesen Schritt sehr, müssen aber zugunsten der Versorgung der steigenden Covid-19-Patientenzahlen diesen Weg gehen. Unser medizinisches Personal aus dem Robert-Koch-Klinikum unterstützt nun am Standort Eutritzsch die Kolleginnen und Kollegen, die seit Frühjahr unter einer enormen Belastung stehen“, erklärt Iris Minde, Geschäftsführerin des Klinikums.

Kinder-Notfälle in Grünau werden noch versorgt

Das Klinikum hat bereits Anfang Dezember alle verschiebbaren Operationen und Eingriffe abgesagt, um Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten frei zu lenken. Es sind auch einzelne Stationen im Robert Koch Klinikum geschlossen worden, um frei gewordene Personalkapazitäten (durch abgesagte Operationen) für die Unterstützung der Corona-Stationen im St. Georg zu gewinnen. Dort hat sich die Lage in den vergangenen Tagen zugespitzt. Manuela Powollik, Sprecherin des Klinikums St. Georg: „Kindernotfälle werden aber weiterhin wie gewohnt am Standort Grünau behandelt. Auch die Kinderstation arbeitet unter normalen Bedingungen“.

Von Thomas Lieb