Leipzigs

Das Virus macht um Schulen keinen Bogen. Das ist den Regierenden bewusst, die die Bildungsstätten in dieser kritischen Situation offenhalten. Das ist zwar verständlich, weil vielen noch die negativen Seiten des Home-Schoolings im Nacken sitzen. Fakt ist aber auch, dass inzwischen mehr Kinder denn je positiv getestet werden. Laut Leipziger Gesundheitsamt gibt es schon Fälle in allen Schulen. Der Freistaat reagiert mit individuellen Regelungen. Also mit befristeten oder teilweisen Schulschließungen oder schickt einzelne in Quarantäne. Wie effektiv das ist, bleibt umstritten.

Notbetreuung ist wichtig im Kampf gegen das Virus

Schließungen stellen aber nicht wenige Eltern vor Probleme. Nicht alle haben eine Oma oder einen Opa in der Nähe, die im Notfall einspringen können. Deshalb ist es wichtig, dass die Kommunen eine Notbetreuung organisieren. Ärzte und Krankenschwestern, Mitarbeiter im Gesundheitsamt und viele andere werden dringend in ihrem Job gebraucht, um Corona die Stirn zu bieten und Infizierten zu helfen. Andere, nicht nur Alleinerziehende, haben da oft das Nachsehen. Dennoch ist es nachvollziehbar, dass die Notbetreuung nicht ausgeweitet wird. Schließlich geht es darum, Infektionsketten zu durchbrechen. Ob dies gelingt, bleibt ohnehin abzuwarten. Mag sein, dass Leipzig noch ganz gut da steht. Im Moment! Wer sich die amtlichen Bekanntmachungen auf der Homepage des Kultusministeriums über Schulschließungen anschaut, kommt schon ins Grübeln. Es bleibt ein Teufelskreis!

Von Mathias Orbeck